Denis Marconato: "El caràcter dels catalans no és violent, és pacífic i obert al món"

Tal com ha publicat 'Diario 16', Denis Marconato, exjugador del Barça de bàsquet, s'ha sumat a la campanya internacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). " He jugat durant tres anys al Barça i puc dir que el caràcter dels catalans no és violent, és pacífic i obert al món. Tant la meva família com jo ens hem sentit molt a gust i per això puc dir que és imprescindible poder ser lliures per expressar qualsevol idea política sense por. Dono s uport a #MakeAMove", ha dit en un vídeo que s'ha fet viral.

Un altre italià del món del bàsquet, Ettore Messina, entrenador ajudant dels San Antonio Spurs, ja es va posicionar fa cinc anys a favor del dret a decidir dels catalans. "Som en un món en què hem de trobar de manera política i no de manera agressiva solucions per protegir els drets de les minories. Catalunya té una història, una llengua i una identitat. Haurà d’arribar un moment en què les dues parts s’asseguin juntes i busquin solucions. No pot passar desapercebut que més d’un milió de persones sortissin al carrer. No conec la legislació concreta detalladament, però no entenc per què Catalunya no pot ser un país normal", va dir en una entrevista a l'ARA.