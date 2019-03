Derrota de l'Uni Girona i pèrdua de lideratge (80-53)

Duel de titans a la Lliga Dia. Les dues primeres classificades s'han vist les cares i han intercanviat les posicions a la taula. La derrota de l'Uni Girona per 80-53 col·loca les salmantines al capdamunt de la classificació amb 45 punts, un més que les gironines, que ja van ser derrotades pel Perfumerias a la final de la Copa de la Reina.

Conscients de la importància del partit, tots dos conjunts han sortit amb la màxima intensitat en els primers compassos. Amb la igualtat màxima, l'Uni Girona ha acabat el primer temps tres punts per sota al marcador. Un segon temps dubitatiu, amb moltes imprecisions ha complicat, i molt, el partit per les d'Eric Surís. El Perfumerías Avenida ha marxat al descans amb un 36-26 favorable.

Un parcial de 0-12 a l'inici del tercer quart feia creure en la possible remuntada. Les locals, però, han sabut contrarestar l'embranzida de les visitants i, amb un parcial de 7-0 ha tancat el període amb un 59-43 dolorós. L'Uni Girona ha tingut dificultat per fer cistella el darrer quart i ha finalitzat el clàssic de la Lliga Dia amb un 80-53 advers. L'equip català, després de l'esforç fet entre setmana a les competicions europees, no ha pogut plantar cara.

Les gironines rebran el Gernika Biskaia el proper diumenge a les 18:00h. Un rival que acumula dues derrotes consecutives, però ocupa la quarta posició amb 39 punts.