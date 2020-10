Deu anys del dia en què el Barça va enviar a la lona els Lakers

7 d'octubre del 2010. Palau Sant Jordi de Barcelona. 20.30 hores. Kobe Bryant s'acosta a Pete Mickael i li deixa anar: "Ei, aquest partit et pot portar a la NBA". El to de l'estrella dels Lakers no agrada al jugador del Barça, que triga poc a respondre-li. "Si realment penses això, posa't els diners a la boca, juga un un contra un i veurem fins on arriba el teu joc". L'enfrontament va pujar d'intensitat. "Posa els teus 100 milions de dòlars en el meu compte i podrem jugar a bàsquet. Després ja parlarem, setciències", va afegir l'aler de Rock Island, que no es va deixar intimidar.

Aquest dimecres es compleixen deu anys del dia en què el Barça va guanyar els Lakers (92-88), que arribaven a Barcelona com a campions de la NBA. Més enllà de la victòria, l'aficionat culer recorda el duel entre Bryant i Mickael. "Quan es va acabar el partit, tot es va oblidar, però a la pista érem molt competitius i el negoci és el negoci. Hi va haver trash talking, però tot va començar amb un cop de colze que Ron Artest em va donar al pit. Tot just era la primera jugada. Després jo li vaig treure el colze a ell. Tots érem competitius", recorda l'exjugador del Barça, convertit ara en representant. Aquell dia Mickeal va sumar 26 punts, 13 rebots i 7 assistències i va fer una bona defensa sobre Kobe Bryant, que va acabar fallant 13 dels 15 tirs que va intentar.

Abans del partit els periodistes especialitzats van preguntar a Ron Artest, el jugador que després es va rebatejar com a Metta World Peace, si coneixia Pete Mickeal. La seva resposta va ser una provocació. " Pete who?", va deixar anar. A l'acabar el partit, l'aler del Barça li va tornar el dard. "No sé si ha vist les meves estadístiques i les seves [10 punts], però ara jo podria preguntar « Ron who?»", va presumir. Mickeal, que uns mesos després va patir un tromboembolisme pulmonar, va estar acompanyat per jugadors com Ricky Rubio o Joan Carles Navarro, que va anotar 25 punts. El seu amic Pau Gasol, que defensava la samarreta dels Lakers, va aconseguir 25 punts.

Un Palau Sant Jordi ple

La jugada número 83 del llibre tàctic de Xavi Pascual, la que intentava situar Mickeal al pal baix, va funcionar a la perfecció en un Palau Sant Jordi que va reunir 16.236 espectadors. "Va ser una nit històrica", recorda l'actual entrenador del Zenit de Sant Petersburg, que uns mesos abans havia conduït l'equip a guanyar el títol de l'Eurolliga. La victòria contra els Lakers de Phil Jackson, que van malbaratar una diferència d'onze punts, va ser el segon triomf del Barça contra un rival de la NBA, ja que l'any 2006 l'equip blaugrana també es va desfer dels Philadelphia 76ers (99-104).

L'ambient d'aquella nit va impressionar Kobe Bryant. Durant anys, cada vegada que visitava Barcelona el jugador especulava amb la possibilitat d'acabar la seva carrera com a blaugrana. "Barcelona és una ciutat que m'apassiona", va reconèixer en més d'una ocasió. Aprofitant una gira del Barça de futbol pels Estats Units, Albert Soler va mantenir una xerrada informal amb el jugador de la NBA. "Kobe Bryant em va dir que es volia retirar a Barcelona. Era molt amic de Pau Gasol i volia acabar la seva carrera a Barcelona. També ens va dir que estava disposat a ajudar-nos en el que fes falta. Això demostra la projecció del Barça al món", recorda l'executiu. Uns mesos més tard, quan ja havia anunciat la seva retirada, el jugador va descartar qualsevol opció de jugar a Europa: "Em van trucar de Barcelona per jugar, però vaig dir que no. És evident que m'hauria agradat en un altre moment, però jo ja me n'he anat. A més, jo no puc jugar si ells volen guanyar altra vegada, no podria jugar un retirat com jo". Uns mesos després Bryant va morir en un accident d'helicòpter.