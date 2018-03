Diumenge rodó per al Barça Lassa de bàsquet

Bon diumenge per al Barça Lassa. El primer equip va recuperar un desavantatge d’onze punts a la pista del Monbus Obradoiro, on va sumar un triomf que permet que Svetislav Pesic es mantingui invicte en competicions ACB (73-76). A més a més, el filial blaugrana va superar el Sammic Hostelería (66-86). La desena victòria de la temporada encara no li permet abandonar les posicions de descens, però aporta una mica d’optimisme a un conjunt que està competint des de fa mesos amb tan sols un base sènior.

El Barça Lassa es va aferrar al bon moment de Thomas Heurtel (16 punts i 11 assistències) i Ante Tomic (20 punts i 8 faltes rebudes per a 35 de valoració) per tirar endavant un partit complicat contra un rival que va començar amb molta energia. L’empenta inicial d’Eimantas Bendzius, que va anotar quatre triples en els primers deu minuts, va dibuixar un escenari complicat per a l’equip blaugrana, que va saber reconduir la situació i arribar al descans amb la situació controlada (31-34). El conjunt culer va obrir una escletxa en el marcador durant el tercer quart, però el Monbus Obradoiro no es va rendir i va ser capaç de disposar d’un últim atac per intentar enviar el partit a la pròrroga.

Tot i ser el tercer partit en sis dies, Pesic, que va recuperar Adam Hanga, va utilitzar una rotació de tan sols nou jugadors perquè va deixar sense jugar Joan Carles Navarro i Phil Pressey. Les 15 pèrdues de pilota van ser una llosa per a l’equip blaugrana, que no va tenir la regularitat d’altres dies. El conjunt culer mai va tenir la sensació de controlar per complet la situació a Fontes do Sar i va veure com una remuntada final dels locals va posar en risc un triomf que semblava assegurat.

“Ha sigut l’estil de partit que havíem imaginat contra un rival que té una filosofia molt clara tant en atac com en defensa. Si guanyem equips que tenen una bona organització com l’Obradoiro, jo estic content. Hem tingut problemes a l’inici perquè no hem controlat els seus llançaments de tres punts, però després hem millorat i això ens ha permès controlar millor el ritme”, va resumir Pesic. Quan va perdre efectivitat des de la línia de 6,75 metres, el joc de l’Obradoiro va perdre ritme de passada. La defensa del Barça Lassa ho va aprofitar per augmentar la seva solidesa contra un dels atacs més tàctics i elaborats de la categoria.

“El partit ha sigut complicat, però hem jugat prou bé durant els 40 minuts. Hem controlat el rebot, que és l’aspecte més important”, va analitzar Tomic, que va ser designat millor jugador de la jornada (MVP). Superat el virus intestinal que no el va deixar jugar contra el Baskonia, el pivot croat va reaparèixer amb una bona actuació. “He pogut anotar, agafar rebots i trobar els meus companys en bona posició, que és el que intento fer cada dia”, va afegir Tomic, que aquesta vegada no va tenir l’ajuda habitual de Pierre Oriola. El de Tàrrega va fer un partit per sota dels seus registres habituals.

De Santiago a Azpeitia

Atou Diagne va viatjar dissabte amb el primer equip blaugrana fins a Santiago de Compostel·la però, quan Psic va tenir clar que Tomic podia jugar sense problemes, el jove pivot senegalès es va desplaçar fins a Azpeitia, on ahir va ajudar el Barça Lassa B a desfer-se del Sammic Hostelería (66-86). Rodions Kurucs, que va anotar 17 dels seus 23 punts durant la primera meitat, Volodymyr Herun (16 punts i 15 rebots) i Sergi Martínez (16 punts i 10 rebots) van ser els jugadors clau per a Alfred Julbe, que des de fa uns dies ha pogut recuperar Marc Garcia.

El Barça Lassa B, penúltim classificat de la LEB Or, encara ocupa posicions de descens, però té les mateixes victòries que el CB Clavijo i l’Iberostar Palma (10) i una menys que el Levitec Osca, l’Actel Força Lleida i el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (11).