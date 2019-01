El Divina Seguros Joventut renova Albert Ventura fins al 2022

El Divina Seguros Joventut i Albert Ventura han arribat a un acord per ampliar el contracte que s'acabava el 30 de juny del 2019. Segons ha avançat el periodista Xavi Ballesteros, l'acord és fins al 2022. El jugador, el president Juanan Morales i el director esportiu, Jordi Martí, explicaran aquest dijous (11 hores) els detalls de l'acord.

Albert Ventura porta més de mitja vida a la Penya, on s’ha convertit en una de les referències del vestidor verd-i-negre. 4 mesos i 1 dia després del seu naixement, el Dream Team es va penjar la medalla d'or al Palau Olímpic de Badalona. El capità del Divina Seguros Joventut va créixer escoltant les històries que els seus familiars explicaven sobre Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan i companyia. Animat pel seu pare, el Xepe, un exjugador del Montgat i el Vilassar, es va estrenar en el món del bàsquet a les pistes del Minguella, tota una institució en la formació de joves. Quan tan sols tenia 12 anys va passar a la Penya, on s'ha convertit en una referència per als nens del planter que somien arribar al primer equip verd-i-negre.