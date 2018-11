El Montakit Fuenlabrada atura la ratxa del Divina Seguros Joventut (78-88)

El Montakit Fuenlabrada ha aturat la ratxa del Divina Seguros Joventut, que ha malbaratat una renda de 18 punts al Palau Olímpic i ha acabat perdent per 10 punts (78-88). El partit se li ha fet massa llarg a la Penya, que ha tingut la baixa de Dakota Mathias.

La posada en escena del Montakit Fuenlabrada no ha estat bona i ha rebut un parcial d'onze a zero per començar el partit. La Penya ha sabut moure molt bé les seves peces per construir-se una diferència de 14 punts. La situació feia pensar que seria una tarda tranquil·la a Badalona.

La diferència local ha arribat a ser de 18 punts, però el Montakit Fuenlabrada ha reaccionat i ha capgirat el marcador durant una segona meitat en què el joc de la Penya no ha tingut continuïtat. L'equip verd-i-negre ha anat de més a menys i ha patit la primera decepció de la temporada.

El pròxim partit del Divina Seguros Joventut serà diumenge 25 a la pista del Tecnyconta Saragossa.