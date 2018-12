Examen per valorar l'energia del Divina Seguros Joventut

El Divina Seguros Joventut tanca l'any 2018 visitant aquest diumenge (17 hores, Movistar Deportes) la pista de l’UCAM Murcia. L'equip verd-i-negre, que diumenge es va exhibir contra l'Iberostar Tenerife, busca un triomf per mantenir les seves esperances de disputar la Copa del Rei. Carles Duran podrà comptar amb l'equip al complet per segona vegada aquesta temporada.

"L’equip està amb una bona mentalitat per anar a una pista difícil. Haurem d’estar molt bé físicament, serà un repte per a nosaltres, ja que en els últims partits a domicili, quan els nostres rivals han incrementat el seu nivell físic, nosaltres no hem pogut competir. Serà, per tant, un bon examen per demostrar que l’energia que estem exhibint a Badalona també som capaços de tenir-la a fora", opina Duran.