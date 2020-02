L’Eurolliga adverteix Grècia de quedar-se sense partits al seu país

L’agressió que van patir els àrbitres del Panathinaikòs-Barça ha derivat en una amenaça de l’Eurolliga de deixar Grècia sense partits de bàsquet d’aquesta competició. A través d’un comunicat, el torneig ha condemnat els actes vandàlics i ha advertit que, si es tornen a produir uns fets similars, estudiarà reubicar els enfrontaments d’aquesta competició fora del país.

"Si bé l’atac no té precedents en la història de les vint temporades disputades, si passés un incident similar a Grècia significaria que no es pot garantir un entorn segur per als equips visitants, els àrbitres i la resta de personal acreditat. I, per tant, s’avaluaria immediatament la reubicació de tots els partits organitzats per l’Eurolliga fora de Grècia", diu el comunicat.

Els fets passaven el divendres al vespre, quan els tres àrbitres sortien de l’OAKA, acompanyats del coordinador, i es dirigien cap al seu hotel. Segons fonts policials, que poc després confirmaria l’Eurolliga, dues persones van atacar el taxi, llançant pedres i trencant un dels vidres. Com a conseqüència, un dels col·legiats, l’italià Luigi Lamonica, va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat a l’hospital. Poc després rebria l’alta mèdica.

L’Eurolliga es va posar en contacte amb la policia, que ràpidament va intervenir per garantir la seguretat dels àrbitres fins que van abandonar el país. En el comunicat, la competició va qualificar de "criminal i covarda" aquesta agressió i afegia que, "afortunadament", totes les persones que viatjaven al taxi "estan bé". A banda de condemnar "els actes violents de qualsevol mena" i refermar la política de "tolerància zero" amb els comportaments agressius, l’Eurolliga va afegir que, un cop identificats els autors, "se’ls prohibirà de per vida poder assistir a qualsevol partit de l’Eurolliga, sense perjudici de qualsevol altre procediment legal addicional".

El Panathinaikòs també va reaccionar als fets emetent un comunicat on es desmarcava d’aquestes agressions, que condemnava enèrgicament, i encoratjava la policia grega perquè identifiqués amb la màxima celeritat els autors.