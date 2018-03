El Galatasaray remunta i deixa l'Spar Citylift Girona fora d’Europa

S'ha quedat a dos punts de classificar-se per a semifinals. Amb aquesta crueltat, l’Spar Citylift Girona s'ha hagut d’acomiadar d’Europa, després de perdre per 67-72 contra el Galatasaray en el duel de tornada de quarts de final de l’Eurocup Femenina. L’equip entrenat per Eric Surís defensava una renda de tres punts després d’un gran partit a Istambul i durant molts minuts, especialment a la primera meitat, ha arribat a estar per davant en el marcador, ampliant la renda. Al descans, les gironines dominaven per 35-32, un resultat que deixava el marge en sis punts de diferència. La cosa pintava bé.

Però l’equip turc, que ja havia vist com a la seva pista era l’Uni Girona qui li aixecava el partit quan dominava per deu punts, ha tret forces en l’últim quart i ha capgirat l’eliminatòria. Al final del tercer parcial, la renda ja s’havia reduït a dos punts i, a l’últim quart, els vint punts aconseguits pel Galatasaray, han fet inútil l’esforç local.

S’acaba l’aventura europea per a l’Spar Citylift, que ara haurà de pensar en el duel contra el Cadí La Seu, diumenge a la pista de les lleidatanes.