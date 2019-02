Els Grizzlies envien Marc Gasol als Raptors

Els Memphis Grizzlies han aprofitat l'últim dia possible per traspassar Marc Gasol als Toronto Raptors a canvi de Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Milles i una segona ronda del 'draft' del 2024. El pivot català coincidirà a la franquícia canadenca amb Serge Ibaka i amb Sergio Scariolo, entrenador ajudant de Nick Nurse. L'equip ocupa la segona plaça de la Conferència Est amb un registre de 39-16.

Gasol, que tanca una etapa d'onze temporades als Grizzlies, està assegurant una mitjana de 15,7 punts, 8,6 rebots i 4,7 assistències aquesta temporada. Després de parlar amb moltes franquícies, l'equip de Memphis ha decidit retenir Mike Conley.

Els Memphis Grizzlies ocupen la penúltima posició de la Conferència Oest (22-33) i necessiten pensar en la seva reconstrucció. Durant molts anys Mike Conley i Gasol van sostenir l’equip, però la situació no va evolucionar com els gerents havien planificat i ha tocat fer-hi canvis. El pivot tindrà l’opció de convertir-se en agent lliure a l’estiu, perquè té una 'player option' de 25,5 milions de dòlars (uns 22,4 milions d’euros) per a la temporada 2019-20.

Tot i que han intentat diferents moviments, els Utah Jazz s'han quedat amb Ricky Rubio. El base català ha bromejat a Twitter sobre la seva situació.

... airplane mode off. Help me twitter, what jersey will I be wearing next game? 🙄