El Joventut disputarà els partits de l'Eurocup amb públic

Un cop fetes totes les gestions pertinents i els processos per poder complir totes les mesures sanitàries per garantir la seguretat del Palau Olímpic, el Joventut de Badalona té llum verda per disputar els partits de l'EuroCup de casa a porta oberta.

L'aforament serà limitat i l'assistència estarà restringida als abonats de la Penya, que els pròxims dies rebran un e-mail amb la informació per accedir als partits europeus. El primer enfrontament de la competició europea a Badalona serà el dimecres 30 de setembre contra el Partizan.

"És una molt bona notícia. Tota la feina que ha estat fent el personal de la Penya ha donat fruit. Els abonats no podran seure al seu seient perquè caldrà mantenir la distància de seguretat, però és un avenç", ha assegurat Juanan Morales, president del Joventut.