El Joventut reforça la posició de base amb Tony Wroten

El Joventut de Badalona s'ha reforçat amb el base nord-americà Tony Wroten per al que queda de temporada. El de Seattle, un jugador polivalent que també pot jugar d’escorta, arriba procedent de l’Anwil Wloclawek polonès per ocupar el buit que va deixar Nikos Zisis.

Aquesta temporada Wroten ha disputat la FIBA Champions League amb l’equip polonès, on ha aconseguit de mitjana 15,6 crèdits de valoració, 18,6 punts i 4 assistències per partit. D’altra banda, a la lliga polonesa, ha sumat 15,9 de valoració, 12,1 punts i 6,1 assistències per duel.

Primera ronda del 'draft'

Tony Wroten (Seattle, 13/04/1993) és un base d’1,98m format a la Universitat de Washington, on va estar durant una temporada (2011-12). Aquell mateix estiu es va presentar al draft de la NBA i va ser escollit en el 25è lloc de la primera ronda pels Memphis Grizzlies. Wroten va jugar un any a l’equip de Tennessee (2012-13) i va ser traspassat als Philadelphia 76ers, on va jugar fins al desembre del 2015.

Acabada l’experiència a la NBA, Wroten va ser jugador de dos equips de la G-League: Texas Legends (2016-2017) i Rio Grande Valley Vipers (2017-2018). Posteriorment, el base va marxar a Europa, on va formar part de les files del BC Kalev/Cramo de la lliga d’Estònia i Letònia, i de l’Anwil Wloclawek polonès, on ha estat aquesta temporada.