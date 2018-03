Juanan Morales: "La Penya té problemes perquè el model de negoci del bàsquet és complicat"

Després que els accionistes descartessin dijous dissoldre l'entitat, Juanan Morales, president del Joventut de Badalona, ha analitzat la situació del club verd-i-negre. "La Penya té problemes econòmics perquè el model de negoci del bàsquet, si no tens un mecenes al darrera, és complicat de gestionar. No és fàcil sobreviure. Podem discutir sobre la meva habilitat com a gestor, però no podem discutir sobre el compliment de la llei per part de la Penya", diu.

"La solució passa per desbloquejar els ingressos que estaven compromesos. En les últimes hores s'estan moment coses", avança. El club confia en la mediació de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) i la Secretaria General de l'Esport per aconseguir l'aval que l'Ajuntament de Badalona li reclama. "No vull parlar-ne per no perjudicar iniciatives que necessiten certa discreció", demana.

"La solució passa per desbloquejar els ingressos que estaven compromesos" Juanan Morales President del Joventut

Morales s'indigna quan escolta veus crítiques amb la gestió del Joventut. "S'ha parlat de descontrol al club i no és veritat. La Penya té els seus problemes i comet les seves errades, però totes les subvencions que hem rebut han estat per a programes que s'han realitzat i s'han justificat. Les diferències de criteri són per subvencions del manteniment del Palau Olímpic dels anys 2014 i 2015, quan no es van admetre com a despesa conceptes com el personal de manteniment. El nostre és un pavelló molt car de mantenir", argumenta.

"Estàvem resolvent la situació, però arriba un moment en què ens bloquegen la situació. Això dona molta ràbia. Això no era la cova d’Alí Babà i els 40 lladres, no és veritat que hi hagi hagut descontrol", afegeix.

"M'ha sorprès la duresa d'exigir un aval"

Morales és crític amb les exigències de l'Ajuntament de Badalona. "M'ha sorprès la duresa d'exigir un aval perquè no es fa mai. En el moment de major necessitat de la Penya, els requisits exigits van més enllà del que se li demana a qualsevol altra entitat. No vull un tracte especial, però tampoc vull que em putegin", lamenta l'exjugador.

"El meu objectiu no era aconseguir el suport de la junta, hagués estat frívol i irresponsable. La nostra responsabilitat era informar els accionistes de la situació de la SAD perquè ells prenguessin la decisió que consideressin més adequada. La voluntat expressada pels propietaris de seguir endavant ens obliga a redoblar els nostres esforços. Espero que en un mes puguem estar parlant només de la situació esportiva", resumeix.

"No tenim recursos de tresoreria perquè portem dos mesos sense pagar els jugadors. No podem seguir indefinidament sense pagar, no és un escenari realista", argumenta.