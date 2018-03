Kobe Bryant guanya l'Oscar per 'Dear Basketball'

Kobe Bryant ha aconseguit aquesta matinada un nou guardó. Es tracta de l'Oscar al millor curt d'animació que ha guanyat gràcies a 'Dear Basketball', una peça petita creada juntament amb el veterà animador Glen Keane i amb la música de John Williams.

'Dear Basketball' narra en menys de cinc minuts la seva història amb el bàsquet, passant a la pantalla la carta escrita per a 'The Players Tribune' (publicada el 29 de novembre de 2015) en la que anunciava que es retirava a finals d'aquell any.

Kobe Bryant accepts #Oscar for Best Animated Short: "As basketball players, we're really supposed to shut up and dribble. But I'm glad we do a little bit more than that." https://t.co/lJd891ISOk #Oscars pic.twitter.com/5dLQ6CwRlB