L'Spar Citylift Girona capgira l'eliminatòria contra l'Olympiacos (89-62)

L'Spar Citylift Girona ha superat amb solvència l'Olympiacos (89-62) i s'ha classificat per a la R8 de l'Eurocup femenina.

L'equip entrenat per Eric Surís estava obligat a guanyar per més de cinc punts de diferència i ho ha aconseguit amb autoritat ja que ha dominat el partit des del primer quart (29-16). La defensa local tan sols ha permès que el rival grec anotés 7 punts durant un segon període que ha acabat amb una renda de 20 punts (49-29).

Les diferències s'han mantingut estables durant una segona meitat en què les locals han arribat a tenir una renda de 30 punts (87-57). Al final, 89-62.

FINAL! | Spar Citylift Girona 89 - 62 @OlympiacosSFP. Ho hem aconseguit! Estem a la R8 de l' @EuroCupWomen! Gràcies a tots per fer possible la #Remuntada! 🔴⚫ pic.twitter.com/H6St1ttpRi — Spar Citylift Girona (@unigirona) 11 de gener de 2018

"L’equip estava realment dins del joc des del principi, jugant una defensa dura i ens sentim molt còmodes. Hem treballat a un alt nivell tant en ofensiva com en defensa, vull felicitar a tots els meus jugadors per això", ha explicat Eric Surís. "Sabíem que eren un bon equip, de manera que no es va desconnectar del joc en cap moment. Hem controlat el joc des de la nostra defensa", ha afegit el tècnic.