LeBron James signa per quatre anys amb els Lakers

L'aler estrella dels Cavaliers de Cleveland LeBron James, que havia quedat com a agent lliure, ha acordat un contracte de quatre anys i 154 milions de dòlars amb els Lakers de Los Angeles. L'anunci ha posat així fi a setmanes d'incertesa i especulacions sobre el futur del jugador, que havien aconseguit el seu clímax aquest dissabte, quan es va anunciar que havia quedat com a agent lliure.

Segons la informació, el quart any de contracte del jugador, de 33 anys, serà optatiu i quedarà a criteri de James. Aquest és l'acord més llarg al que ha arribat James des que va signar un contracte de sis anys amb els Heat.

Lebron James havia expressat la seva intenció de concloure la seva carrera amb els Cavaliers, equip al qual considerava casa seva, amb el qual s'havia donat a conèixer i al que havia tornat feia quatre anys. Com ja s'esperava, James, que ha estat 14 vegades All Star, va rebutjar executar l'opció de l'últim any de contracte, de manera que el dissabte s'havia convertit en agent lliure sense restriccions.

El quatre vegades guanyador del premi de Jugador Més Valuós (MVP) de la lliga tenia assegurats amb els Cavaliers un contracte de 35,6 milions de dòlars per a la temporada 2018-19. Els Cavaliers podrien haver-li ofert a James el contracte màxim de cinc anys i 207 milions de dòlars, mentre que qualsevol altre equip només li podia donar quatre temporades i 152 milions.

James, que abandona als Cavs encapçalant gairebé totes les estadístiques: partits jugats, punts, rebots, assistències i pilotes recuperades, està aquests dia de vacances amb la família.