José Ramón Lete: "Seria impensable l'ACB i el bàsquet espanyol sense el Joventut"

El secretari d'estat per a l'Esport, José Ramón Lete, ha dit aquest dilluns a Badalona que "seria impensable que l'ACB i el bàsquet espanyol no tinguessin el Joventut", davant la possibilitat que el club català desaparegui a causa dels problemes econòmics que pateix.

Lete ha mantingut una trobada al Palau Olímpic de Badalona amb el president del Joventut, Juanan Morales, en què també han participat, entre d'altres, el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, i l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater.

El Joventut de Badalona SAD ha convocat una assemblea extraordinària d'accionistes per a aquest dijous, 22 de març, en què el president de l'entitat, Juanan Morales, podria proposar la liquidació del club si no es desbloquegen una sèrie de pagaments compromesos per l'Ajuntament de Badalona.

Lete s'ha mostrat "optimista" després de la reunió i ha confiat que el Joventut de Badalona trobarà una solució als seus problemes econòmics. Ha destacat "l'acord de voluntats" de tots els grups municipals perquè la Penya "segueixi sent una realitat".

Abans de la seva compareixença davant els mitjans, el secretari d'estat per a l'Esport ha parlat amb la primera plantilla verd-i-negra, a la qual ha desitjat "sort" en la seva lluita per salvar la categoria. "Us volem a l'ACB i a l'esport espanyol perquè sou una icona i un referent per la feina que feu amb el planter", els ha comentat als jugadors i tècnics.

Traslladant la situació que viu la Penya a la d'altres equips de bàsquet de la màxima categoria, Lete ha manifestat que "és el moment d'arribar a algun acord amb l'ACB perquè cal buscar sostenibilitat i solvència econòmica per evitar situacions d'aquest tipus". El màxim representant de l'esport espanyol ha insistit que "cal fer projectes realistes, sostenibles i solvents des del punt de vista financer" perquè els clubs no es trobin en una situació com la que viu la Penya.

José Ramón Lete ha anunciat que l'Estat, a través de la llei de mecenatge, realitzarà una aportació econòmica "d'entre 40.000 i 50.000 euros" per portar a terme un "projecte singular" relacionat amb el planter del Joventut de Badalona.