La final de la Lliga Nacional Catalana ACB, suspesa

Joan Fa, president de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ), ha anunciat aquest dijous que la final de la Lliga Catalana ACB, prevista per a aquest diumenge a Reus entre el Barça Lassa i el MoraBanc Andorra, se suspèn.

"Des del mes de setembre la federació va planificar la celebració de la final a Reus. La Federació Espanyola ens va requerir suspendre la celebració. Vistes les conseqüències legals, hem decidit ajornar la final 'sine die'. Ha sigut una decisió molt difícil de prendre, però és el millor per al bàsquet català", ha explicat Fa, que ha demanat disculpes.

"La FEB ens va recordar que tots els presidents autonòmics vam aprovar les finestres de la FIBA. Hem fet gestions amb la FIBA i el CSD, però no han sigut positives. Era molt difícil preveure quines en podien haver sigut les conseqüències. Tothom intentarà buscar una data alternativa, una solució", ha reconegut Fa.

"Els clubs ens van proposar aquesta data, però després hem patit alguns problemes que ens han portat a ajornar la final", ha explicat el president de la FCBQ, que no ha volgut valorar que la FEB hagi organitzat una jornada de la LEB Or aquest cap de setmana. "És una situació que no és agradable", ha afegit.

"Hi ha persones que tenen ètica i moral i n'hi ha que no. Els acords que no estan escrits, malament", ha resumit. "Fa uns mesos no sabíem què passaria i pensàvem que parlant la gent s'entén. Ens vam trobar tot el calendari col·lapsat. No podíem preveure el que ha passat. L'any que ve haurem de ser molt més curosos en aquest tema. Cada any que passa és més difícil organitzar la Lliga Catalana, però hem de mantenir els esforços", ha afegit.

A les persones amb entrada se'ls retornaran els diners.

Problemes de dates

El bàsquet no és l'únic esport que ha tingut problemes de dates. Els representants de la Federació Catalana de Futbol, l'Espanyol i el Barça van traslladar la disputa de la tercera edició de la Supercopa de Catalunya. Tot i que la proposta inicial era jugar el dimecres 13 de desembre a Lleida, amb la recent confirmació dels horaris dels duels Espanyol-Girona (11/12/2017) i Cadis-Barça B (15/12/2017) quedava compromesa la participació dels jugadors de les plantilles dels dos equips. Per aquest motiu, la federació ha atès la petició dels clubs de traslladar la Supercopa al dia 7 o 14 de març, a l’espera del sorteig de la Lliga de Campions, que tindrà lloc el pròxim mes de desembre.