Mor assassinat l'exjugador de la NBA Andre Emmett

L'exjugador de la NBA Andre Emmett ha estat assassinat a trets a Dallas aquest dimarts a la matinada, segons ha informat la policia local. Als seus 37 anys, l'exjugador era a l'interior del seu cotxe, just davant de casa seva, quan ha estat sorprès per dues persones que portaven una pistola. Segons les fonts policials, Emmett ha discutit amb els assaltants i ha intentat fugir, però l'han acabat assassinant a trets i ha mort hores després a l'hospital com a conseqüència de les ferides.

The BIG3 is in a state of shock over the sudden and tragic death of Andre Emmett. Andre was a member of the BIG3 family for two seasons and never without a smile on his face. His kindness towards others and easy-going demeanor made him a joy to be around. pic.twitter.com/QoNJ7NH2k0