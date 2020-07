El Palau Blaugrana serà la seu de les lligues catalanes de bàsquet

El Palau Blaugrana de Barcelona serà l'escenari, els dies 4 i 6 de setembre, de la Lliga Nacional Catalana ACB. Com a les últimes temporades, el MoraBanc Andorra, el Barça, el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa seran els participants. La 32a edició de la Lliga Catalana Femenina, per la seva banda, comptarà aquest 2020 amb l'Spar Girona i el Cadí La Seu com a equips participants que s'enfrontaran al mateix escenari, el Palau Blaugrana de Barcelona. Esport3 emetrà tots els partits.

651x366 L'Spar Citylift Girona, campió de la Lliga Catalana / FCBQ L'Spar Citylift Girona, campió de la Lliga Catalana / FCBQ

La 21a edició de la Lliga Nacional Catalana d'equips LEB comptarà enguany amb vuit equips i es dividirà en dues categories: LEB Or (Bàsquet Girona i ICG Força Lleida) i LEB Plata (CB Prat, Torrons Vicens L'Hospitalet, Ibersol CB Tarragona, Barça, CB Pardinyes, CB Lleida i CB Cornellà). La 17a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina 2, per la seva banda, aplegarà un total de 10 equips, xifra rècord en tota la història d'aquesta competició: GEIEG UniGirona, Advisoria Maresme, Snatt's Femení Sant Adrià, Unilever Viladecans BF, Germans Homs - UE Mataró - Femení Maresme, Lima-Horta Barcelona, Segle XXI, Club Joventut Badalona, Barça CBS i Bàsquet Almeda.

Com en els últims anys, la competició de la 39a edició de la Lliga Nacional Catalana EBA mantindrà la seva estructura de la fase prèvia de 8 grups, amb representació d'arreu del territori.