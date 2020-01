El Palau Blaugrana adopta el Joventut per un dia

L’última vegada que el Joventut va jugar un partit al Palau Blaugrana com a local va ser el dissabte 18 de setembre de 2010, quan va disputar les semifinals de la Lliga Catalana contra el Girona. L’equip verd-i-negre, que es va acabar enduent la victòria, estava entrenat per Pepu Hernández. Un dia més tard la Penya va perdre la final contra el Barça, l’amfitrió del torneig. Aquest dimecres, el conjunt badaloní tornarà a veure el seu nom com a local, ja que les pluges van obligar a buscar un canvi d’escenari. “La coberta del Palau Olímpic ha sofert alguns desperfectes que impossibiliten que es jugui el partit a casa contra el Tofas Bursa”, va anunciar l’entitat, que a última hora va descartar la possibilitat d’utilitzar el Nou Congost de Manresa o el pavelló del MoraBanc Andorra.

“El club vol agrair molt especialment al FC Barcelona, a Albert Soler i al president Josep Maria Bartomeu, la seva ajuda per fer possible aquest partit en aquest moment tan difícil per a nosaltres, demostrant el seu suport a un altre club català. També volem agrair a l’Eurocup la seva comprensió i col·laboració. D’altra banda, volem donar les gràcies al MoraBanc Andorra i al Baxi Manresa, i als seus presidents Gorka Aixàs i Josep Sàez, per la seva bona predisposició en oferir els seus respectius pavellons”, va explicar el Joventut a través d’un comunicat.

El Tofas Bursa, el rival

El Joventut Badalona disputarà dijous (20.45 hores, DAZN) el partit de la tercera jornada del Top 16 de l’Eurocup contra el Tofas Bursa. Carles Duran té les baixes confirmades de Shawn Dawson, Simon Birgander i Oliver Stevic, que no podrà ser inscrit fins a la segona volta. A més, la participació de Neno Dimitrijevic, amb un problema muscular al bessó, i Perrin Buford, amb un petit trencament muscular a l’abductor llarg de la cuixa esquerra, no està assegurada. “És una oportunitat per derrotar el líder del grup i per continuar aspirant a passar a quarts de final. Fins ara, sumar a casa ens ha donat la possibilitat d’anar al Top 16. El Tofas té un balanç de 2-0 i no podem permetre que acabi 3-0 en la primera volta, i això implica guanyar. Esperem que els nostres aficionats ens donin un plus”, opina l’entrenador de la Penya.

651x366 JUanan Morales, president del Joventut / DAVID GRAU / JOVENTUT JUanan Morales, president del Joventut / DAVID GRAU / JOVENTUT

Tot i que el Joventut passa per una mala ratxa, el tècnic verd-i-negre és optimista. “Venim d’una setmana en què hem perdut tres partits seguits i ens hem quedat fora de la Copa del Rei, però estic convençut que jugarem bé. Serà un partit competitiu com són tots els de l’EuroCup, i també hem demostrat a casa que fins a l’últim segon s’ha de lluitar, i aquesta és la nostra idea”, analitza Duran.

“El Tofas Bursa és un equip que està competint molt bé a la lliga turca després de l’Anadolu Efes i el Fenerbahçe. Disposen de molts jugadors americans, han fet una bona actuació en un grup molt exigent a l’Eurocup, han guanyat a Andorra malgrat els problemes físics i també tenen homes experts en competició europea, com Matt Lojeski o Sammy Mejía. Ens posaran les màximes dificultats, però també hem demostrat que podem guanyar qualsevol equip a Europa”, recorda.

Dawson, renovat fins al 2021

Tot i haver tingut una lesió greu al tendó d’Aquil·les, la Penya va renovar Shawn Dawson fins al juny del 2021. “Vull donar les gràcies al club, als meus companys, entrenadors, i especialment als serveis mèdics, per ajudar-me i animar-me durant tot l’any. També estic molt agraït amb l’afició i la ciutat per tot el suport. Tinc moltes ganes de començar la temporada vinent. Estic molt content d’estar aquí, és casa meva i m’hi sento molt còmode. El meu primer any va estar molt bé, i vaig pensar que em mereixia almenys una temporada sencera aquí”, diu l’aler. “Estic molt content. Amb aquesta prolongació, la temporada vinent serà la seva tercera amb nosaltres, i esperem que sigui la bona. Segur que tot el que ja ens ha demostrat com a jugador i tota la seva implicació amb nosaltres es veurà reflectida en aquest tercer any”, recorda Juanan Morales, president del Joventut.