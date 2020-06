El Panathinaikòs demana sortir de l'Eurolliga

260x366 Carta del Panathinaikòs Carta del Panathinaikòs

El Panathinaikòs ha fet el pas decisiu. Després que el seu propietari, el polèmic Dimitris Giannakopoulos, anunciés la seva intenció de vendre el club per 25 milions d'euros, l'entitat ha enviat una carta a Jordi Bertomeu, CEO de l'Eurolliga, per informar-lo de la seva voluntat de renunciar a la llicència i abandonar la competició. "Com bé sap, durant els últims dos mesos el Panathinaikòs BC s'ha comunicat amb vostè per declarar la seva voluntat de rescindir el contracte de club amb llicència amb Euroleague Properties SA i sol·licitar que es remeti aquest assumpte crucial als organismes competents com més aviat millor. Tot i això, la seva resposta explicant que aquestes notícies danyarien seriosament les negociacions de l'Eurolliga amb els patrocinadors, així com el producte en aquest moment, quan la crisi pandèmica estava evolucionant, va portar el nostre club a tenir en compte la seva preocupació i a intentar actuar de bona fe amb la màxima discreció. Tampoc vam enviar un avís formal ni vam intentar pressionar-lo", diu el text.

"Tot i això, ha passat el temps i encara no tenim resposta sobre la nostra demanda raonable i legítima esmentada anteriorment. Com a conseqüència, atès que no s'ha demostrat que la presència del nostre club a la competició sigui beneficiosa per a nosaltres, mentre que al mateix temps no hi ha hagut ni explotació útil ni augment en els ingressos del producte de l'Eurolliga, el Panathinaikòs BC expressa formalment per escrit la seva intenció de transferir la llicència i les accions del club. Sol·licitem oficialment que els organismes competents de l'Eurolliga es convoquin de manera ràpida i deguda per procedir amb totes les accions necessàries pel que fa a aquest assumpte", conclou el text signat per Manos Papadopoulos.

Un contracte de deu temporades

El Panathinaikòs va signar l'any 2015 un contracte de deu temporades amb l'Eurolliga, però no és la primera vegada que amenaça amb marxar. Giannakopoulos va explicitar durant el mes d'abril del 2018 que l'equip grec deixaria de jugar l'Eurolliga la temporada següent i passaria a disputar la Basketball Champions League, la competició europea que organitza la FIBA. El polèmic dirigent va publicar dos missatges al seu compte d'Instagram per anunciar la decisió i va qualificar de màfia l'Eurolliga i el seu màxim executiu, Jordi Bertomeu.