"La meva carrera és excepcionalment llarga": Pau Gasol reflexiona sobre el tram final de la seva trajectòria

El bàsquet s'ha quedat aquests dies orfe del talent de Manu Ginóbili i Joan Carles Navarro. "Navarro és una icona i ara comença una etapa d'aprenentatge. Espero que el Barça li faci el comiat que mereix pel que ha significat per al bàsquet i per al club. Cal un acte memorable", opina Pau Gasol, que ha presentat el seu llibre 'Sota la cistella' a Barcelona. "Navarro és un líder d'acció. En moments clau desequilibrava amb el seu talent. A la pista era determinant, tot i que potser no s'ha trobat mai còmode parlant. Hem crescut junts", afegeix.

"Intento compartir coneixements, experiències i valors en aquest llibre. Moltes de les lliçons venen del món de l'esport, del bàsquet. Porto un parell d'anys escrivint articles i m'agrada inspirar els lectors. Hi ha idees i conceptes que són molt útils", diu Gasol, un lector voraç.

"L'esport és el vehicle que m'ha donat l'oportunitat d'aprendre i de créixer. La pressió i les emocions et fan viure les coses de manera més ràpida i intensa, però les històries són traslladables a qualsevol persona o professió", afegeix.

El jugador dels Spurs reflexiona sobre el talent. "El primer que has de fer és identificar la teva passió i després no marcar-te límits i dedicar-t'hi. Només tenim una vida i l'hem d'aprofitar. Has de sentir que no estàs perdent el temps. Espero que el lector tingui energia per fer petits canvis", opina.

"Hem de saber gestionar els errors, que són oportunitats per agafar forces. Estic molt orgullós de la meva carrera, que és excepcionalment llarga. La meva ambició és seguir jugant dos o tres anys més, competint amb les noves generacions. Sempre tens l'oportunitat de créixer i aprendre –avança–. Cada cas és personal. A tots ens arriba el final i es tracta de canviar de xip per fer-ho bé en la següent etapa".

El lideratge és un dels grans temes que apareix al seu llibre. "Hi ha diferents tipus de lideratges. Quan arribes a un grup de treball, has de saber quin tipus de lideratge cal. Els canvis són oportunitats de créixer", explica Gasol, que ha reconegut haver rebut suport d'una escriptora de l'editorial per editar el llibre. El català no s'ha plantejat mai escriure ficció, però no descarta escriure unes memòries més endavant.

"Dins de la teva vida has de buscar l'equilibri. La lectura, la música, la natura, la meditació, la família i els amics m'ajuden a trobar l'equilibri per ser fidel a la persona i no al personatge –reconeix–. Per identificar un bon líder són claus la confiança i la credibilitat que és capaç de guanyar-se. Si no ets transparent, perds credibilitat", destaca Gasol, que ha destacat Rafa Nadal, Valentí Fuster, Plácido Domingo o Marc Gasol com a líders inspiradors.

Gasol ha parlat sobre els Spurs. "Hi hauré d'aportar la meva experiència i el meu coneixement. Tinc ganes d'arribar a San Antonio i començar a interactuar amb l'equip, que té baixes importants, com les de Ginóbili i Parker", analitza.

"La possibilitat de jugar un partit de futbol als Estats Units em sembla una idea interessant. Tinc l'exemple de la NBA, on no hi ha cap controvèrsia sobre aquesta expansió de mercats. Si els jugadors i els clubs entenen el benefici, no ho veig malament. El món cada vegada és més global. Himnes? Creen més controvèrsia aquí que allà, on es veu com a normal –diu Gasol–. Hem de tenir una 'big picture' de l'esport. L'aficionat ha d'entendre que això és positiu per a tothom. Cal tenir una visió a mitjà i llarg termini", afegeix.

Sobre la polèmica tria del premis The Best, Gasol ha dit: "Per a mi Messi segueix sent el millor jugador del món".