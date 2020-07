Pau Ribas torna a la Penya

Pau Ribas s'ha desvinculat del Barça i tornarà al Joventut de Badalona, club en què es va formar. L'escorta badaloní se suma als fitxatges de Vladimir Brodziansky i Ferran Bassas.

Ribas tanca una etapa de cinc temporades al Barça, que dijous va anunciar Sarunas Jasikevicius com a entrenador. El jugador ha arribat a un acord amb el club blaugrana per deslligar-se de l'últim any de contracte que li quedava.