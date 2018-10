La Penya, pendent del Comitè de Competició

Després que el partit contra el Cafés Candeles Breogán s’hagués de suspendre arran de la impossibilitat de solucionar els problemes per visualitzar el marcador, el rellotge i la possessió de 24 segons, el Divina Seguros Joventut està pendent de la resolució del Comitè de Competició de l’ACB. El club verd-i-negre espera tenir novetats entre dimarts i dimecres.

El Breogán, que diumenge va demanar disculpes per mitjà del seu president, Jesús Lázare, s’exposa a una multa econòmica, a la pèrdua del partit o a la clausura de la pista. En el cas que el partit es recol·loqui en el calendari, l’equip gallec no podrà utilitzar els jugadors que no hi va inscriure. És el cas dels lesionats Henk Norel i Salva Arco, així com de Jerome Jordan, acabat de fitxar.

“No ha sigut el millor debut a la lliga. Ningú es podia imaginar que això pogués passar. Estic fotut. Va fallar el sistema i haurem de buscar una altra data”, explica Lázare. El president del Breogán recorda que durant el matí el sistema va funcionar però a l’hora del partit la consola dels àrbitres no enviava cap senyal al marcador.