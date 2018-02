260x366 Pesic hereta un Barça Lassa que cau a trossos Pesic hereta un Barça Lassa que cau a trossos

Back to 2004. El Barça Lassa presentarà aquest divendres (13.30 hores, Barça TV) Svetislav Pesic. L’entrenador es farà càrrec de l’equip fins a l’estiu, quan el club blaugrana confia seduir Sarunas Jasikevicius, amb qui fa uns dies es va veure a Zagreb. El tècnic que va acabar amb el malefici culer de la Copa d’Europa té l’encàrrec de liquidar la temporada amb dignitat. L’última experiència a les banquetes del serbi de 68 anys va ser al Bayern Munic, una feina que va deixar fa any i mig pels seus problemes físics.

El Barça ja va sondejar la incorporació de Pesic l’estiu del 2016, quan va acabar contractant Georgios Bartzokas. Crític amb Joan Laporta (“No vaig entendre per què va voler canviar un model que donava resultats”), el tècnic sempre ha mantingut una bona relació amb Josep Maria Bartomeu. El president del club confia a guanyar tres partits, els de la Copa del Rei. Albert Soler, director d’àrea d’esports professionals, ha sigut un altre dels seus grans valedors. Pesic, que ha negociat fórmules per allargar la seva vinculació amb el Barça quan acabi l’encàrrec temporal, es trobarà amb una plantilla que triplica el cost que tenia el seu mític equip de l’any 2003, però que ha perdut 22 dels 41 partits jugats fins ara. Ricard Casas passarà a formar part del seu cos tècnic.

540x306 Svetislav Pesic / XAVIER BERTRAL Svetislav Pesic / XAVIER BERTRAL

L’interí va dir-hi la seva a Tel Aviv

“Jo normalment això ho veig a través de la TV”, va dir Alfred Julbe durant una xerrada prèvia al partit contra el Maccabi Fox Tel Aviv en què va intentar treure tensió i provocar un somriure als seus jugadors. El Barça Lassa va perdre (94-82), però ho va fer amb una altra cara perquè va aconseguir recuperar l’esma i va transmetre més coses en 10 minuts que en 10 setmanes. Com si fos un premiat dels Oscars que sap que té poc temps per dir-hi la seva, el tècnic interí va col·locar Rodions Kurucs de titular, va utilitzar Rakim Sanders com a 4i va proposar un joc ràpid i atrevit. A més, va reduir la rotació i va incomodar el rival amb una defensa zonal, dues bones idees per reanimar un equip en crisi. La seva aposta va ser engrescadora i el conjunt blaugrana va arribar a tenir un avantatge de 9 punts (11-20), però un parcial de 24-5 va redibuixar l’escenari (35-25). El Maccabi va arribar al descans amb una renda de vuit punts (46-38).

A diferència de partits anteriors, en què el Barça Lassa tan sols havia sabut competir quan tenia el marcador a favor, l’equip blaugrana va reaccionar amb solvència i va capgirar el marcador (70-71). Els jugadors culers van treure el caràcter, contradient els arguments que asseguren que tots els seus problemes són mentals. Però la falta de regularitat va impedir la seva victòria al Menora Mivtachim Arena, on es va certificar la seva eliminació virtual de l’Eurolliga. L’equip té la vuitena plaça, a cinc triomfs de distància.

“Hem tingut un principi excel·lent però després hem començat a concedir rebots ofensius. Hem reaccionat, però l’equip està en una situació difícil. Hem estat fràgils i el Maccabi, un rival competitiu, ha tret profit de la situació”, va opinar Julbe, que ahir va complir dos somnis: debutar a l’Eurolliga i entrenar Joan Carles Navarro.