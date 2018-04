Petteri Koponen es desperta de la seva hibernació

260x366 Petteri Koponen / EFE Petteri Koponen / EFE

Un mes després de fitxar pel Barça Lassa, Petteri Koponen va patir un accident de trànsit mentre es desplaçava en taxi. La conseqüència va ser un traumatisme cranioencefàlic del qual va trigar a recuperar-se. El seu primer any va ser molt discret. La seva segona temporada a Barcelona tampoc va començar bé i l’escorta finlandès va passar per molts problemes físics. Tants que el club blaugrana va decidir incorporar Edwin Jackson. Ara les coses tenen un altre color. diumenge va anotar 23 punts amb 5/6 en triples i va liderar la victòria culer a la pista de l’Herbalife Gran Canària (77-93). El triomf permet al conjunt culer apuntalar la tercera posició.

L’actuació de Koponen li va valer per ser designat com a millor jugador de la jornada. “Ser escollit MVP és un gran honor, però el més important és que hem guanyat en una pista molt difícil. Després de perdre a casa contra l’Estudiantes era un partit molt important per a nosaltres. Estic content d’haver fet un bon partit i haver ajudat l’equip a guanyar”, va dir l’escorta finlandès, que es va enfilar fins als 30 de valoració. Nou dels seus onze llançaments van acabar dins de la xarxa.

“Al principi de la temporada vaig tenir una lesió i he seguit treballant. Algun dia em sentia millor i algun dia pitjor, però ara em noto bé i les lesions estan oblidades. Ara sento la confiança de l’entrenador, intento aprofitar cada minut i ajudar l’equip en tot el que em demana. Aquest és el camí”, va afegir Koponen, que com és tradició al vestidor culer haurà de pagar un refrigeri per celebrar el seu MVP. “Encara estic esperant el pica-pica d’Ante Tomic i Thomas Heurtel. Ens engreixarem si els fem tots junts”, va bromejar el jugador.

La concentració defensiva, clau

Svetislav Pesic ha sabut reconduir el paper de Koponen, que tan sols va brillar en partits puntuals durant l’etapa de Georgios Bartzokas i Sito Alonso com a entrenadors. “Només he fet una cosa: aconseguir que millori la seva responsabilitat en defensa. Tothom analitza el seu tir, que és perfecte, però la seva confiança ve d’una bona concentració i d’una bona actitud en defensa. La concentració en defensa et permet millorar la concentració en atac”, va analitzar el tècnic serbi.

L’entrenador del Barça Lassa es va mostrar molt satisfet per les estadístiques del seu equip, que va repartir 21 assistències. “Hem tingut més pilotes recuperades (9) que perdudes (8). Si després del partit veig això, estic content. Ha sigut un partit perfecte per a nosaltres”, va sentenciar Pesic, que va posar en valor la victòria aconseguida al Gran Canària Arena. El triomf va anar acompanyat de la recuperació del basket average directe entre els dos equips. “Sabíem que no seria un partit fàcil perquè l’Herbalife Gran Canària està jugant molt bé, especialment a casa. La clau ha sigut la nostra bona preparació perquè el meu cos tècnic i jo teníem en molta consideració l’estil de joc del rival. La nostra continuïtat en defensa també ha tingut una gran importància. Durant els primers 20 minuts no hem estat malament, però hem tingut problemes per canviar el ritme del partit. Hem jugat amb massa velocitat. Si fem una defensa com la que hem fet al tercer quart, no és possible guanyar-nos. Cap equip d’Europa. Aquest és el Barça que jo vull construir”, va sentenciar el tècnic de l’equip blaugrana.

Dimarts, nova jornada

Aquesta setmana hi ha doble jornada de la Lliga Endesa. El Divina Seguros Joventut visita dimarts (20.45 hores) el Reial Madrid mentre que el Barça Lassa rep dimecres el Reial Betis Energía Plus (20 hores).