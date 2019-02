"Sort que no tenen més seccions": Piqué respon a les crítiques del Madrid de bàsquet

Després del partit a Lió, Gerard Piquéha parlat sobre la final de la Copa del Rei de bàsquet. “Les queixes del Madrid als àrbitres? Passa al bàsquet, passa al futbol… Després van al Metropolitano, passa el que passa i callen una estona. Sort que no tenen més seccions perquè sinó també es queixarien a l’handbol, a l’hoquei…", ha dit el defensa del Barça.

El comunicats de l'ACB i l’Associació d’Àrbitres de Bàsquet (AEBA) no van satisfer el Reial Madrid, que aspirava a un reconeixement més detallat de les errades. Tal com acostuma a fer la NBA o l’Eurolliga, que fa unes setmanes va emetre una nota de premsa per acceptar que els àrbitres havien perjudicat amb dues accions el Zalgiris durant el seu partit contra el Barça Lassa al Palau Blaugrana, el club blanc exigia una concreció que no es va produir. “En vista dels comunicats i per la falta de respostes concretes a aquesta incomprensible decisió dels àrbitres, el Reial Madrid seguirà estudiant mesures i actuacions a adoptar per l’enorme gravetat dels fets”, va deixar clar el Madrid.

El diumenge va deixar molt tocat Florentino Pérez. Després de les derrotes contra el Girona i el Barça Lassa, totes dues a Madrid, les dues contra equips catalans, el president va filtrar als mitjans de comunicació afins que es plantejava preguntar als socis del club blanc si volen abandonar l’ACB. No és la primera vegada que llança aquest desafiament, però sí que és el primer cop que ho fa en solitari.

El Reial Madrid no va pair bé la derrota a la final de la Copa del Rei, va criticar amb duresa l’última decisió arbitral –el tap il·legal d’Anthony Randolph després d’un tir d’Ante Tomic– i seguirà utilitzant tots els altaveus per estendre els seus dubtes sobre el VAR del futbol a l''instant replay' del bàsquet. El seu compte oficial de Twitter, per exemple, va publicar un vídeo en què es veien les dues accions finals de les últimes dues edicions de la Copa del Rei de bàsquet, una celebrada a Las Palmas (2018) i l’altra a Madrid (2019).