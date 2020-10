L’Spar Girona s’acostuma a l’elit europea (76-54)

L’Spar Girona es va desfer ahir del Sepsi SIC romanès a Turquia (76-54) i va aconseguir el bitllet definitiu per disputar la fase de grups de l’Eurolliga femenina. Sonja Vasic (17 punts) i Frida Eldebrink (15) van liderar el triomf d’un equip català que va millorar el rendiment durant la segona meitat. El parcial dels últims 20 minuts va ser de 45-26. El joc col·lectiu del conjunt d’Eric Surís va superar el talent individual de jugadores com Rebekah Gardner i Rebecca Tobin.

“Hem aconseguit la nostra fita”, va celebrar Cayetano Pérez, president d’un club que les últimes temporades s’ha acostumat a un gran nivell d’excel·lència. Després d’una primera meitat igualada, l’Spar Girona va distanciar-se en el marcador d’un rival en què Gardner, Tobin i Ruzickova, que van anotar 51 dels 54 punts del conjunt romanès, es van trobar massa soles. L’experiència de jugadores com Laia Palau, que va repartir set assistències, va ser definitiva per assegurar el triomf contra un rival que va acusar la falta de rodatge competitiu.

Més ben treballat tàcticament i amb més automatismes interioritzats, l’Spar Girona va oferir un rendiment més regular contra un Sepsi SIC que necessitarà temps per integrar les peces del seu projecte. Tot i això, el talent d’algunes de les seves jugadores li va permetre somiar en la victòria fins al tercer quart, quan el conjunt gironí va fer l’accelerada definitiva. La defensa zonal proposada per Zoran Mikes no va ser un obstacle per al moviment de pilota d’un equip català que disputarà la màxima competició europea per tercera vegada a la seva història.

Fontajau, pendent de la pandèmia

Després de la victòria d’ahir, l’Spar Girona s’unirà en el grup C de l’Eurolliga al Famila Schio (Itàlia), el TTT Riga (Letònia) i l’UMMC Ekaterinburg (Rússia). El pavelló de Fontajau aspira a albergar el hub del seu grup, que es disputarà entre el 29 de novembre i el 5 de desembre. El club està estudiant amb l’Ajuntament de Girona l’evolució de la situació d’emergència causada pel covid-19.

