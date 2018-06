Els Suns converteixen Ayton en el número 1 del 'draft'; Doncic, 3r, jugarà a Dallas

El pivot de les Bahames Deandre Ayton ha complert tots els pronòstics i ha sigut elegit aquest divendres amb el número 1 al sorteig universitari de la NBA, que s'ha celebrat al Barclays Center de Brooklyn.

Ayton, de 19 anys, format a la Universitat d'Arizona, que la temporada passada va tenir mitjanes de 20 punts i 11 rebots, es converteix en el primer jugador de les Bahames triat com a número 1 en la història del sorteig, i podrà signar un contracte de novell per 8,2 milions de dòlars.

"Sabia que era el millor i el número 1", ha declarat Ayton quan ha donat la mà al comissionat de la NBA, Adan Silver, l'encarregat d'anunciar el seu nom. "El moment de la reconstrucció ja ha arribat als Suns", ha afegit. Ayton tindrà com a nous companys l'escorta Devin Booker i l'aler Josh Jackson, amb qui espera formar un trio dominant sota la direcció del nou entrenador de l'equip, el serbo-americà Igor Kokoskov.

Tampoc hi ha hagut sorpresa amb la selecció del número 2 que han fet els Kings de Sacramento: s'han decidit per l'ala-pivot Marvin Bagley III, de 19 anys, i format a la Universitat de Duke, on va ser el jugador més dominant dins la zona. Bagley III ha anat de menys a més en els treballs previs al sorteig i per a molts dels analistes és el millor jugador que s'ha presentat al sorteig.

De fet, ha superat el base del Reial Madrid, l'eslovè Luka Doncic, que al final ha sigut seleccionat amb el número 3 pels Hawks d'Atlanta. Però aquests n'han venut els drets als Mavericks de Dallas, que ja havien expressat el gran interès que tenien per aconseguir els seus serveis. El propietari dels Mavericks, Mark Cuban, té una admiració especial pels jugadors europeus i veu en Doncic el relleu del veterà Dirk Nowitzki, que continuarà una altra temporada més a Dallas malgrat tenir 40 anys. La gran experiència internacional que té Doncic el projecta com un titular segur en l'equip que els Mavericks presentaran la temporada que sota la direcció de Rick Carlisle.

Els Grizzlies de Memphis també han fet bons els pronòstics i han aconseguit amb el número 4 l'ala-pivot Jaren Jackson Jr., de 18 anys, format a la Universitat de Michigan State, considerat el jugador perfecte per treballar al costat del base Mike Conley i el pivot català Marc Gasol.

Els Mavericks van aconseguir amb el número 5 el base Trae Young, de 19 anys, format a la Universitat d'Oklahoma, i que ha estat enviat als Hawks, perquè era el jugador que volien aconseguir amb l'intercanvi dels drets de Doncic. Young, nascut a Lubbock (Texas), és considerat un dels jugadors més talentosos que s'han presentat al sorteig i està cridat a ser un titular indiscutible als Hawks en la nova reconstrucció de l'equip.

Els Magic d'Orlando tampoc han sorprès amb la selecció amb el número 6 del pivot Mohamed Bamba, a qui volen convertir en el nou Dwight Howard. Bamba, de 20 anys, nascut al barri novaiorquès de Harlem, es va formar a la Universitat de Texas, i és considerat un dels homes alts més dominants que han arribat al sorteig universitari.

Els Bulls de Chicago, amb el número 7, han escollit també un home alt, l'ala-pivot Wendell Carter Jr, de 19 anys, format a la Universitat de Duke. Els Cavaliers de Cleveland, que encara no saben quin serà el futur de l'aler estrella Lebron James, s'han decidit pel base Collin Sexton, de 19 anys, amb el número 8. Sexton, format a la Universitat d'Alabama, és considerat un base explosiu que va aconseguir una mitjana de 19,2 punts com a 'freshman', amb un estil agressiu en el seu atac i també és molt competitiu.

La primera sorpresa negativa del sorteig l'han protagonitzat els Knicks de Nova York després de triar l'escorta-aler Kevin Knox amb el número 9, una decisió escridassada per part dels seguidors de l'equip que eren al Barclays Center. Knox, de 18 anys, el jugador més jove del sorteig, es va formar a la Universitat de Kentucky, i sota la direcció de l'entrenador John Calipari va aconseguir mitjanes de 15,6 punts i 5,4 rebots.

Els Sixers, via Los Angeles Lakers, han tancat l'elecció dels 'top 10', amb l'elecció d'un altre escorta-aler, Mikal Bridges, de 21 anys, de la Universitat de Villanova, un equip al qual va ajudar a assolir els títols nacionals els anys 2016 i 2018.

Els Brooklyn Nets han escollit el blaugrana Rodions Kurucs en la posició número 40.