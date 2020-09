El nou Barça de Jasikevicius endureix la seva pell

El nou Barça de Sarunas Jasikevicius té la pell dura. L’equip blaugrana va superar ahir la prova del TD Systems Baskonia (68-72), vigent campió de la Lliga Endesa, i aquest diumenge es jugarà el títol de la Supercopa (18.30 hores, #Vamos). El conjunt català va combinar moments de bona circulació de pilota, una de les prioritats de la pissarra de l’entrenador lituà, amb uns altres en què va saber serrar les dents contra un rival ple de caràcter que mai posa les coses fàcils. La victòria blaugrana va tenir dos protagonistes. El primer, Àlex Abrines, que va anotar 19 punts. “Hem fet una bona lectura de la seva defensa. No recordo un partit en què tingués tants tirs oberts des del perímetre”, va confessar l’aler mallorquí, que va anotar els primers set llançaments que va intentar. El segon jugador destacat va ser Brandon Davies, que va taponar un tir molt important de Pierriá Henry a pocs segons del final.

A l’espera de més continuïtat en atac, el Barça va accentuar la defensa per endur-se la victòria i assegurar-se la presència a la final. Dos parcials de 0-16 i 0-13 aconseguits durant el primer període i el tercer van ser claus en el triomf de l’equip català, que va saber llegir amb intel·ligència la semifinal disputada a La Laguna (Tenerife). “Quan ens cansem, les decisions no són tan bones i cometem errades. Això és el que hem de corregir, però encara és aviat”, va analitzar Sarunas Jasikevicius.

La defensa del Barça va fer una bona feina a Tenerife, on el TD Systems Baskonia tan sols va poder anotar 28 punts en els primers vint minuts. Els seus percentatges de tir no van ser bons. Un parcial de 0-16 va posar l’equip basc contra les cordes a les primeres de canvi (5-16), però Dusko Ivanovic va saber reconduir la situació i va rebaixar les revolucions de la semifinal per frenar l’aportació ofensiva d’un equip català que va fer algunes proves tàctiques molt interessants. Jasikevicius, per exemple, va utilitzar Víctor Claver com a pivot durant un tram del segon quart (28-35).

El partit va arribar empatat al primer tram del tercer quart (42-42), quan Àlex Abrines va entrar en escena per dinamitar el joc des de la línia de 6,75 metres. L’aler mallorquí, que va anotar els primers set llançaments que va intentar, amb cinc triples inclosos, va liderar un parcial de 0-13 que va multiplicar les opcions del Barça (42-55). L’ex-NBA va ser capaç d’anotar tres triples en tan sols 75 segons d’inspiració màxima que van treure de polleguera Ivanovic. La defensa del Baskonia es tancava sobre els interiors del Barça i els jugadors culers ho van saber llegir a la perfecció per trobar tirs sense oposició. La màxima diferència culer va ser de quinze punts (45-60).

651x366 Nick Calathes / ACB PHOTO Nick Calathes / ACB PHOTO

Tap decisiu de Davies

Tot i la dificultat del marcador, el Baskonia no es va rendir i va aprofitar els punts de Luca Vildoza i Pierriá Henry, una parella exterior plena de talent, per arribar a la recta final del partit amb opcions de victòria. El conjunt basc, ple de coratge, va entrar a l’últim minut amb un desavantatge de tan sols tres punts (68-71) i aleshores es va produir el tap decisiu de Davies a Henry. El pivot va desmoralitzar el rival i un tir lliure de Thomas Heurtel va sentenciar el triomf blaugrana (68-72). “No hem demostrat caràcter i no hem lluitat. Així no es pot jugar un partit constant durant quaranta minuts”, va lamentar Dusko Ivanovic, entrenador d’un TD Systems Baskonia que necessitarà temps per adaptar els nous jugadors i buscar referències tan sòlides com les que tenia la temporada passada amb Tornike Shengelia, Shavon Shields, Matt Janning i Patricio Garino.e