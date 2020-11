Test de ‘play-off’ superat amb nota

El Barça va superar ahir l’Iberostar Tenerife (81-74), un equip que va arribar invicte al Palau Blaugrana. L’equip català va gestionar amb rigor un partit difícil, tant pel nivell de joc del rival com per l’acumulació de compromisos al calendari. El conjunt culer va repartir 19 assistències, però va tornar a tenir problemes amb les pilotes perdudes (15). Àlex Abrines, que va anotar quatre dels cinc triples que va intentar, va sumar 16 punts en 22 minuts. “Hem fet una bona feina i l’equip ha fet un pas endavant, n’hem d’estar orgullosos”, va dir l’aler mallorquí. “Era un partit molt difícil per a nosaltres. He disfrutat molt perquè semblava un partit de play-off. Estic molt content de com han jugat els nostres bases perquè han pres bones decisions”, va analitzar Sarunas Jasikevicius.

L’Iberostar Tenerife va tenir una bona posada en escena a Barcelona, on va anotar 15 punts en els primers quatre minuts d’un partit en què al Barça li va costar treure’s la son de les orelles. L’equip insular va arribar a dominar el marcador per vuit punts de diferència, però no va tenir la continuïtat necessària per arribar al descans amb un resultat favorable (41-21).

Tot i quedar-se a la banqueta sense Txus Vidorreta, que va ser expulsat, l’Iberostar Tenerife mai es va desenganxar del marcador al Palau Blaugrana. De fet, els canaris van arribar a l’últim tram del partit amb possibilitats de remuntar, però no van ser capaços de traduir el seu esforç en un canvi de guió. “Hem començat molt bé, però quan el Barça ha pogut imposar la seva intensitat ens ha tret de la pista”, va opinar Marco Justo, l’entrenador que va acabar el partit dirigint el conjunt insular.

651x366 Ante Tomic / D. GRAU / ACB PHOTO Ante Tomic / D. GRAU / ACB PHOTO

Partit rodó de la Penya (97-70)

Tot i tenir quatre baixes, el Joventut de Badalona va tancar una exigent setmana de tres partits amb una contundent victòria contra el Movistar Estudiantes (97-70). La Penya es va exhibir contra un rival molt tou. Carles Duran va fer debutar Yannick Kraag i Roger Martí en una tarda en què entre Ante Tomic, Vladimir Brodziansky i Simon Birgander van anotar 48 punts. El jove Arnau Parrado (9 punts i 6 rebots) va tenir una actuació molt sòlida.

“La nota que li poso a l’equip supera el 10. Estic molt content per la victòria, però sobretot per la manera que l’hem aconseguit. La millor notícia és que seguim creixent”, va dir Duran, entrenador d’un equip verd-i-negre que va repartir 21 assistències. El club estudia el fitxatge temporal d’un jugador per fer front a les lesions, però no hi ha cap operació tancada. “No tinc clar si hem de fitxar o no, perquè la dinàmica de l’equip és molt bona”, va reconèixer el tècnic.