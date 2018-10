"Tanco la paradeta": Víctor Sada penja les botes

Víctor Sada penja les botes. El base de 34 anys ha anunciat aquest dilluns oficialment la seva retirada. El badaloní va defensar la samarreta del Barça durant nou temporades. A més, va jugar a l'Akasvayu Girona i el MoraBanc Andorra.

"Considero el Barça i el Palau casa meva. He passat 17 dels 34 anys aquí. Els últims anys d'un jugador són durs. Quan vaig sortir de l'Andorra, se'm va posar la creu, i no precisament la de Sant Jordi. Vaig tenir una situació personal bastant dura. Els jugadors ens hi deixem la pell, però la vida és més important. Vaig tenir opcions d'anar a l'estranger, però no les vaig agafar perquè volia estar al costat de la meva parella. Ho tornaria a fer", ha dit Sada, que va acabar competint amb el filial del Barça.

El director de joc ha repassat els últims mesos. "L'any passat vaig començar a entrenar-me amb l'Hospitalet per mantenir la forma. Vaig tenir un parell d'ofertes, però no em van motivar. Aquest estiu vaig decidir que era el moment de retirar-me. M'hauria agradat acabar millor la meva carrera, però les coses s'han de mirar amb perspectiva", ha recordat el jugador, que ha comparat la seva trajectòria amb la sèrie 'Perdidos'. "Em retiro com a jugador de bàsquet professional, tanco la paradeta", ha anunciat Sada, que ha fet molta broma durant la seva roda de premsa de comiat. L'acte ha reunit moltes cares conegudes del món del bàsquet.

Format al Minguella, Sada ha desacat cinc moments de la seva trajectòria: quan va saber que pujava al primer equip del Barça, la FIBA Cup que va guanyar amb el Girona, l'Eurolliga de París, l'última Lliga guanyada amb l'equip blaugrana i el dia del seu comiat. "És un orgull haver començat i haver acabat la meva carrera al Barça", ha reconegut.

"Les coses han anat venint i és la gràcia de la vida, no m'ha quedat res per fer", ha assegurat Sada. El base ha recordat la seva sortida de l'Andorra. "Sempre he anat de cara i algunes vegades això no ha agradat", ha afegit el català, que no ha volgut avançar què farà a partir d'ara.

Sada ha analitzat el moment que viu l'equip blaugrana. "No crec que el Barça s'hagi oblidat de guanyar. De vegades hi ha etapes en què algú juga millor, però el Barça va pel camí per començar un procés de canvi. Ara toca remuntar i tornar a guanyar", ha opinat el director de joc, que ha recordat la importància del jugador nacional a l'hora de guanyar títols.

"He arribat al límit mentalment i el meu físic tampoc hi ha ajudat. Aquesta professió crema molt. El sentiment Barça pot amb tot i a fora m'ha costat trobar-lo", ha reconegut.