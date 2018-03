El Zalgiris recorda al Barça Lassa el seu lloc en el bàsquet actual

Els dos partits del Barça Lassa que han seguit la Copa del Rei han servit per magnificar la gesta aconseguida a Las Palmas, ja que l’equip blaugrana ha patit dues derrotes calamitoses que fan més excepcional l’èxit de fa pocs dies. El Madrid i, dijous, el Zalgiris (90-74) han recordat al conjunt culer el seu lloc actual en el bàsquet europeu. La cinquena decepció consecutiva a l’Eurolliga deixa els catalans amb l’únic objectiu d’intentar utilitzar els últims sis partits per evitar tancar la temporada com a cuers de la màxima competició europea.

Sarunas Jasikevicius, el deixeble, es va endur amb molta claredat el duel contra Svetislav Pesic, el mestre. Sense Kevin Seraphin ni Rakim Sanders, el Barça Lassa no va tenir opcions contra un rival que va sumar el seu 15è triomf a l’Eurolliga. Els locals van dominar el joc des de la defensa i van provocar 16 pilotes pèrdues. A més, van assegurar-se segones opcions gràcies als seus 12 rebots ofensius. Adrien Moerman, que va patir un traumatisme cranial, i Adam hanga, amb molèsties al genoll, no van poder acabar el partit. Pau Ribas, que encara arrossega molèsties musculars a la cuixa esquerra, no va tenir el seu millor dia.

El Zalgirio Arena va celebrar amb entusiasme el joc del seu equip. Sense tenir una plantilla comparable a les del CSKA, l’Olympiacos, el Fenerbahçe, el Madrid, el Khimki o el Panathinaikòs, el Zalgiris està competint al mateix nivell que ells. La mà de Jasikevicius es nota en la versatilitat d’un conjunt que fa una lectura deliciosa del joc a les dues parts de la pista.

Després de dos quarts en què el Barça Lassa va mantenir el rival a la vista, el Zalgiris va trencar el partit durant un tercer quart en què, jugada a jugada, va acabar amb la moral dels visitants. Axel Toupane (21 punts amb 4/4 en triples) i Kevin Pangos (18 i 5 assistències) van ser els principals executors de l’equip lituà. El caràcter de Pierre Oriola, que va acabar amb 18 punts, va ser de les poques notes positives dels visitants.

“És un dels nostres millors partits de la temporada. El Barça Lassa estava superant els rivals en el rebot i nosaltres ens hem imposat. Els nostres jugadors han estat molt concentrats contra un dels rivals més difícils en aquesta segona part de la temporada”, va analitzar Jasikevicius, el gran heroi de l’afició local i el gran somni dels despatxos culers per a la temporada que ve.

“Nosaltres no hem pogut igualar el nivell físic que ha proposat el Zalgiris, ja que arrosseguem alguns problemes físics”, es va excusar Pesic. Sense opcions de classificar-se i amb el partit de Múrcia a la cantonada, el tècnic va evitar esprémer els seus jugadors.