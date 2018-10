Entre consells i homenatges: la nova vida de Navarro

Dotze objectes intenten resumir 20 anys de trajectòria de Joan Carles Navarro al Museu del Barça. L’espai dedicat a l’excapità blaugrana està ubicat a la part final del recorregut, just abans de la zona que exalta La Masia, i compta amb cinc medalles amb la selecció espanyola, dues samarretes, una pilota, una xarxa, unes vambes, un trofeu de millor jugador de la final four de l’Eurolliga i un objecte relacionat amb el Mundial del Japó del 2006. Es tracta d’una hachimaki, una cinta de tela amb la qual els jugadors van celebrar una medalla d’or històrica.

Tal com recorda Marc Mundet, Berni Rodríguez, Felipe Reyes i Àlex Mumbrú són els jugadors de la selecció espanyola que van comprar aquestes cintes, que tenen el seu origen en els pilots japonesos de la Segona Guerra Mundial. Els joves les van descobrir gràcies a un veterà periodista madrileny i les van comprar en un mercat de Tòquio amb la idea de lluir-les si aconseguien pujar al podi. Volien una medalla, no importava quina. “Eren dotze cintes, cadascuna diferent de l’altra. Portaven escrites paraules que podrien definir l’esperit de l’alta competició: ànima dura, sacrifici, honor, victòria o mort... Les cintes van quedar guardades dins d’una caixa dels fisioterapeutes i no van tornar a aparèixer fins als últims instants de la final contra Grècia”, explica el periodista de RAC1, que recorda el preu que van tenir (10.000 iens) i qui les va pagar (Berni).

La cinta és una de les joies d’aquest espai del Museu del Barça, que defineix Navarro com “el jugador més important de la història de la secció de bàsquet”. L’exposició va acompanyada de cinc fotografies i un vídeo que repassa alguns dels seus millors moments al club blaugrana.

Record del Nou Congost

El Baxi Manresa aprofitarà el partit d'aquest dijous (20.45 hores, Movistar Deportes) contra el Barça Lassa per homenatjar Navarro. El club del Bages ha preparat un acte que inclourà un petit obsequi i l’homenatge de tot el pavelló del Nou Congost. A poc a poc la plantilla del Barça Lassa va acostumant-se a veure Navarro com a mànager i no com a company. L’exjugador, que vol allunyar-se de la llotja, prefereix seguir els partits des de peu de pista. “Sentim que és a prop nostre i el veiem pel Palau. Jo parlo amb ell sovint. M’escriu moltes vegades i ens ajuda. És una situació nova, però porto 14 anys de professional i ho he viscut amb molts jugadors. El Juanqui és diferent perquè porta 20 anys al Barça, però és llei de vida. Mentre ell estigui a primera fila ens podrà seguir ajudant amb tota la seva experiència”, diu Pau Ribas a l’ARA.

L’escorta badaloní va reaparèixer dijous amb un bon partit contra l’Herbalife Gran Canària. Uns problemes als isquiotibials van afectar la seva pretemporada. “No era una lesió, va ser un canvi de tractament per intentar ajudar-me una mica perquè estava just físicament. Vam decidir parar dues setmanes, però es va allargar a tres i no vaig poder jugar la Supercopa Endesa. Estic content de com hem fet aquest treball, que crec que era necessari perquè la temporada té molts partits i hem de pensar a llarg termini. Estic preparat i cada dia em sento millor”, avança el jugador.

Ribas és un dels jugadors del perímetre que haurà d’assumir una part del rol que queda lliure amb l’adeu de Navarro. Aquesta temporada serà habitual veure’l compartir minuts amb Thomas Heurtel i Kevin Pangos, ja que Svetislav Pesic estudia fer-los compartir pista de manera habitual. “Depèn dels partits i de les dinàmiques, però Pesic té molta experiència amb això i tenim molts dies per entrenar-ho. El bàsquet està evolucionant cap a un joc amb dos exteriors que puguin dirigir l’equip. Molts equips ho estan fent i els està sortint bé. Crec que és cap on anem nosaltres. Jo em sento còmode en les dues posicions. Soc un bon escorta per ajudar el base i també puc jugar de base en alguns moments per apujar el nivell físic. Tinc 31 anys i prou experiència per saber què he de fer en cada moment”, reconeix el jugador.

Després de l’exitosa estrena contra el Movistar Estudiantes, el Baxi Manresa arriba animat al duel català. Els dos equips ja es van veure les cares a les semifinals de la Lliga Catalana de Lleida, quan la victòria va ser per al conjunt blaugrana (78-63). “Respectem molt el rival, que sap molt bé a què juga, però la nostra feina se centra en millorar el nostre treball”, resumeix Pesic, que xifra en un 20% el percentatge d’atenció que li dedica a l’adversari.