El coronavirus comença a esquitxar l’ACB

El partit entre el Barça i l’Acunsa GBC que s’havia de jugar aquest diumenge va quedar ajornat per un tercer positiu d’un membre del cos tècnic de l’equip blaugrana. Sarunas Jasikevicius i el seu entrenador ajudant, Darius Maskoliunas, ja havien donat positiu per covid-19. En els pròxims dies i en funció de l’evolució epidemiològica, l’ACB posarà data al partit. L’últim rival del conjunt català, el CSKA de Moscou, va anunciar dissabte tres positius: Semen Antonov, Nikola Milutinov i Janis Strelnieks. Els dos últims, però, no van viatjar a Barcelona.

El partit del Barça no va ser l’únic suspès de la jornada a la Lliga Endesa. El duel entre l’Herbalife Gran Canària i el Reial Madrid també va ser ajornat a causa de la detecció d’un positiu per covid-19 en l’equip local.

El Barça, confinat fins dimarts

El Barça va informar que tot l’equip es mantindrà confinat fins dimarts, quan tornarà a passar un nou test PCR. Els jugadors i els membres del cos tècnic estan aïllats a casa seva. En funció dels resultats d’aquesta segona prova, l’equip blaugrana sabrà si pot disputar o no els pròxims compromisos. El conjunt català havia de visitar dijous el Zenit de Sant Petersburg (Rússia), però el cap de setmana no tenia cap partit programat de la Lliga Endesa, ja que, com que la competició és de 19 equips, tenia jornada de descans.