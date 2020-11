El Barça es regala una tarda de distensió a Berlín (67-103)

Tarda de distensió per a un Barça que es va regalar un festival ofensiu a la pista de l’Alba de Berlín (67-103). L’equip blaugrana va divertir-se contra un rival molt tocat per la pandèmia. El conjunt alemany va presentar quatre baixes i va acusar la poca preparació d’unes últimes setmanes en què pràcticament no ha pogut entrenar-se. Els visitants van repartir 31 assistències. Nikola Mirotic, que va anotar 18 punts sense cap error en els tirs de dos punts, i Àlex Abrines, que va sumar 17 punts amb 5/6 en triples, van ser els grans protagonistes d’un triomf coral que situa els homes de Sarunas Jasikevicius com a líders de l’Eurolliga. “Hem fet un partit molt seriós. És una victòria important en una nit en què hem fet una bona feina en atac. Hem compartit molt bé la pilota i això ha sigut una de les claus. Els meus companys tenen molta qualitat”, va dir l’aler pivot montenegrí. “Hem guanyat un equip que no està en el seu millor moment de forma. Ofensivament hem estat bé, però defensivament hem de millorar. Tots els jugadors se senten part de l’equip”, va opinar l’entrenador lituà.

Abrines va liderar la posada en escena del Barça. L’aler mallorquí va anotar 14 punts amb quatre triples en uns primers vuit minuts de partit molt còmodes per a l’equip blaugrana. El conjunt català va moure la pilota amb velocitat contra un rival que no va tenir arguments per igualar el seu nivell físic. L’anotació visitant va arribar als 56 punts en uns primers 20 minuts en què el partit va quedar encarrilat (36-56).

Animat per uns percentatges d’encert impecables, el Barça va seguir sumant punts amb molta continuïtat durant una segona meitat molt plàcida per a l’equip blaugrana. Jasikevicius va aprofitar el partit per distribuir minuts entre els seus jugadors i mantenir viu el ritme de joc d’un conjunt culer que va exhibir molta confiança. Els dotze integrants de la plantilla van anotar. Incapaç de plantejar batalla física, l’Alba de Berlín es va limitar a deixar veure pinzellades del talent incipient de joves com Simone Fontecchio.

L’Eurolliga manté el calendari

L’Eurolliga va assegurar ahir que no pensa en cap calendari alternatiu, ni per a la seva màxima competició ni per a l’Eurocup. L’organisme es va reunir amb els responsables de les onze principals competicions del continent, entre les quals la Lliga Endesa. Tot i el nombre de partits ajornats, els organitzadors volen intentar mantenir el calendari i el format de competició previst. Es buscarà una millor coordinació amb les lligues que tenen equips competint en les dues competicions europees així com un perfeccionament dels protocols d’actuació pel covid-19.