El Maccabi deixa el Barça sense lideratge a l'Eurolliga (67-68)

El Maccabi s’ha endut la victòria al Palau Blaugrana i ha apartat el Barça del lideratge de l’Eurolliga (67-68). Cory Higgins ha fallat el tir decisiu i el conjunt culer s’ha quedat sense premi contra un rival que ha exhibit una gran defensa. Sarunas Jasikevicius ha tingut la baixa de Brandon Davies, amb molèsties musculars al bessó dret. A més, l'entrenador lituà ha vist com Pierre Oriola cometia quatre faltes personals en tan sols deu minuts de joc.

El Barça ha arribat als últims tres minuts i mig amb un avantatge de quatre punts (67-63), però no ha sabut gestionar amb encert les últimes possessions i s'ha deixat pispar la victòria per un Maccabi que ha sabut canviar el guió de partit previst per l'equip blaugrana. De tots els rivals d'aquesta temporada, el conjunt israelià és el que millor ha alterat el joc habitual del conjunt culer.

El Baxi Manresa visita Burgos

El Baxi Manresa, per la seva banda, visita aquest diumenge (18 h, Movistar Deportes) l’Hereda San Pablo Burgos amb ganes de seguir lluitant per una de les posicions que donen dret a disputar la Copa del Rei.