El Barça tanca l'any amb una derrota dolorosa a Munic (90-77)

El Barça va tancar l’any amb una derrota dolorosa a la pista del Bayern Munic (90-77). Un equip blaugrana amb les baixes de Thomas Heurtel, Víctor Claver, Nikola Mirotic (motius personals) i Brandon Davies va malbaratar un avantatge de 10 punts contra un rival liderat per Wade Baldwin. El base nord-americà, que va arribar a 41 de valoració gràcies a 29 punts, 10 faltes rebudes i 7 assistències, es va convertir en un maldecap per a la defensa del conjunt català.

La tercera derrota europea consecutiva va fer empipar Sarunas Jasikevicius. “Durant el tercer quart hem perdut el cap i hem comès massa faltes personals contra un rival que ha millorat la seva confiança”, va dir el tècnic. El primer tram de partit del Barça no va ser dolent i li va permetre construir-se una diferència de 10 punts (16-26). Els problemes van començar a arribar durant un segon període en què el rival alemany va ajustar el marcador (43-45). La davallada definitiva va arribar durant un tercer quart en què l’equip visitant va rebre un parcial de 27-10. Obligat a apostar per un small ball extrem per l’acumulació de faltes personals de jugadors interiors com Artem Pustovyi i Pierre Oriola, el conjunt visitant mai va poder igualar ni el nivell físic ni el ritme de joc d’un rival que va créixer molt gràcies als seus bons percentatges des de la línia de tres punts.

651x366 Xabi López-Arostegui / DAVID GRAU / PENYA Xabi López-Arostegui / DAVID GRAU / PENYA

La Penya, primera de grup (90-75)

Tot i tenir la baixa de Pau Ribas, el Joventut de Badalona va superar el JL Bourg en Bresse (90-75) i va tancar la fase de grups de l’Eurocup com a primer classificat. La Penya va fer un partit molt sòlid i no va donar opcions a l’equip visitant. Un segon període en què va anotar 28 punts va impulsar les aspiracions del conjunt verd-i-negre, que va saber treure profit de l’aportació ofensiva de Xabi López-Arostegui: 23 punts amb 5/8 en triples.

Els rivals de la Penya en el Top-16 seran l'Unicaja, l'AS Mònaco i el Nanterre.