El Barça Lassa iguala la seva millor ratxa de la temporada (82-89)

Cinquena victòria consecutiva per a un Barça Lassa que amb el triomf a la pista del Reial Betis Energía Plus (82-89) ha igualat la seva millor ratxa de la temporada. L'equip blaugrana s'ha assegurat la seva presència a la Copa del Rei.

Sasha Vezenkov (17 punts) ha estat el màxim anotador d'un Barça Lassa que ha repartit 23 assistències. Els jugadors de banqueta han aportat 47 punts. Sito Alonso, que ha tingut la baixa de Kevin Seraphin, ha tornat a descartar Rakim Sanders. El jove Rodions Kurucs ha debutat a la Lliga Endesa disputant els últims 21 segons.

"Sabíem que seria un partit complicat perquè el Betis està fent les coses bé. El seu inici ha estat molt bo. El nostre mèrit ha estat trobar la línia defensiva i tenir la paciència necessària per no dependre de l'encert en el tir exterior. Ells no s'han rendit i ha estat difícil tancar el partit", ha analitzat el tècnic blaugrana.

El Barça Lassa ha començat el partit movent bé la pilota, però sense punteria en el llançament exterior. L'equip blaugrana ha fallat 12 dels primers 15 triples que ha intentat, fet que ha aprofitat el Betis per construir-se una renda de 8 punts (21-13). L'entrada d'un inspirat Thomas Heurtel i un intel·ligent Sasha Vezenkov ha animat el conjunt visitant, que també ha millorat en defensa. Un parcial de 3-18 ha redibuixat l'escenari (24-31). Al descans, 31-40.

La renda culer ha arribat a ser de 18 punts (44-62) durant un tercer període de domini visitant. Animat per 15 punts de Luke Nelson, l'equip d'Óscar Quintana no s'ha rendit i ha ajustat el marcador a les acaballes del partit, quan el Barça Lassa ha sabut mantenir la concentració.