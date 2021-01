Cory Higgins empeny el Barça a una gesta a Moscou (75-88)

Tot i tenir les baixes de Víctor Claver, Nikola Mirotic i Brandon Davies, el Barça va tornar de la pista del líder de l’Eurolliga amb una victòria de gran valor estratègic i moral (75-88). El conjunt blaugrana va fer un partidàs contra un CSKA al qual li va recuperar un desavantatge de 12 punts. Cory Higgins es va lluir sumant 25 punts contra el seu exequip. "Hem començat el partit massa tous, però hem sabut canviar la intensitat", va dir l'escorta. Àlex Abrines, que va anotar cinc triples, i Sergi Martínez, a qui no espanten els rivals difícils, també van tenir una actuació destacada a Moscou.

El CSKA va saber imposar la seva superioritat en el joc interior per aconseguir una renda de 12 punts durant la primera meitat (38-26), però el Barça va utilitzar la inspiració ofensiva de Higgins i Abrines per capgirar el marcador amb un parcial de 2-16 (40-42).

651x366 Sarunas Jasikevicius / EFE Sarunas Jasikevicius / EFE

Sòlid en defensa, el Barça va saber disputar un partit molt físic a la pista del líder de l’Eurolliga. Sarunas Jasikevicius va treure petroli d’una plantilla amb eines limitades que va cometre molt poques errades contra un CSKA de Moscou que no va aconseguir aprofitar l'avantatge de la seva superioritat interior. "Estic molt content per com hem jugat. Hem fet una defensa molt sòlida i hem millorat en el rebot", va analitzar el tècnic lituà. La renda visitant va créixer fins als 13 punts (64-77) en un últim període en què el conjunt rus va proposar, sense resultats visibles, constants canvis defensius.