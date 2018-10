El CSKA de Moscou, inassequible per al Barça Lassa (95-75)

El Barça Lassa ha començat l'Eurolliga amb una derrota a la pista del CSKA de Moscou (95-75), un dels grans favorits al títol. La línia exterior de l'equip rus ha destrossat el conjunt blaugrana en un partit massa irregular dels visitants, que han perdut 16 pilotes.

L'equip blaugrana ha començat bé, però s'ha quedat sense opcions de victòria en un segon quart en què Dimitris Itoudis ha donat el protagonisme del joc a Sergio Rodríguez. L'entrada del base canari ha impulsat un conjunt rus més polivalent en què Cory Higgins i Kyle Hines han tingut un paper destacat. L'aler ha anotat tres triples en un tres i no res i el pivot ha recuperat moltes pilotes en defensa. La diferència local al descans era de 22 punts (51-29). "Hem començat bé, però en un moment ens hem oblidat de jugar a bàsquet", ha resumit Svetislav Pesic.

El Barça Lassa ha arribat a perdre per 26 punts de diferència (55-29), però ha tret el caràcter per reaccionar i ajustar el marcador (69-60). L'equip blaugrana no ha pogut completar la remuntada contra un rival molt seriós que ha tret partit de jugadors com Cory Higgins (18 punts amb 5 triples), Nando de Colo (17 punts) i Will Clyburn (13 punts).

Thomas Heurtel ha repartit 12 assistències, amb les quals supera el rècord de passades del Barça Lassa a l'Eurolliga. Roland Smits ha patit un fort cop a la mandíbula després d'un bloqueig de Daniel Hackett i ha quedat estabornit, sense poder disputar la recta final del partit.

Sense temps per recuperar-se, el Barça Lassa afronta ara quatre partits en els pròxims deu dies. El Tecnyconta Saragossa, l'Herbalife Gran Canària, el Bayern Munic i el València Basket seran els seus següents rivals.