El caràcter blaugrana evita un Nadal blanc (82-87)

Després d’una setmana parlant de Thomas Heurtel, el bàsquet va recuperar el seu protagonisme en un clàssic deliciós que va acabar amb victòria del Barça (82-87). Sense el base francès, Víctor Claver ni Brandon Davies, l’equip entrenat per Sarunas Jasikevicius se les va enginyar per provocar la primera derrota d’un líder de la Lliga Endesa que va dir adeu a la seva condició d’invicte. Nikola Mirotic, que va sumar 26 punts, 10 rebots i 9 faltes rebudes, es va quedar a un pam del triple doble. Cory Higgins, Kyle Kuric i Ádám Hanga van ser els altres puntals d’un conjunt català que va recuperar el nivell defensiu de fa unes setmanes. “Hem tingut molta fe i el canvi de defensa de la segona meitat ens ha anat molt bé. Hem jugat amb molta disciplina”, va resumir Saras.

651x366 Cory Higgins i Alberto Abalde / A. MARTÍNEZ / ACB PHOTO Cory Higgins i Alberto Abalde / A. MARTÍNEZ / ACB PHOTO

El partit va ser d’un nivell tàctic majúscul, ple de matisos interessants proposats des de totes dues banquetes. Jasikevicius va obrir el clàssic amb Artem Pustovyi com a pivot titular amb l’objectiu des desgastar Edy Tavares. Laso, per la seva banda, va apostar per Usman Garuba per dificultar els moviments de Mirotic. L’aler pivot montenegrí va tenir una posada en escena espectacular, amb 14 punts en un primer quart molt igualat (22-23). El ritme dels primers deu minuts es va frenar durant un segon període amb menys transicions i més interrupcions. La primera meitat del Barça, que tan sols va perdre quatre pilotes en els primers 20 minuts, va ser molt sòlida, però l’encert des de la línia de tres punts va impulsar les opcions d’un Reial Madrid que va compartir bé la pilota i que va retrobar una versió molt competitiva de Sergi Llull. Quatre cistelles consecutives de Cory Higgins van deixar el partit empatat al descans (46-46).

Laso va intentar sacsejar l’inici del tercer període apostant per Jaycee Carroll de sortida i augmentant els minuts de Tavares, però el Barça es va mantenir ferm sobre el parquet del WiZink Center de Madrid, on Hanga i Oriola van sumar-se a la bona actuació de Mirotic i Higgins (65-64). La cirereta la van posar Kuric i Smits, que també van aparèixer en els primers minuts del període decisiu. L’equip blaugrana es va construir una diferència de 12 punts a tres minuts i mig del final, quan la defensa culer es va convertir en un malson per al conjunt local (72-84). La reacció del Madrid va ajustar el resultat (80-84), però un tap de Mirotic sobre Laprovittola va tancar el partit a 21 segons del final.

651x366 Nico Laprovittola i Nick Calathes / P. CASTILLO / ACB PHOTO Nico Laprovittola i Nick Calathes / P. CASTILLO / ACB PHOTO

El Barça i Heurtel continuen negociant la desvinculació del base. El club blaugrana pretén que el jugador francès renunciï al sou que li queda per percebre aquesta temporada a canvi de la seva carta de llibertat. La data límit perquè el director de joc fitxi per un equip d’Eurolliga és el dimecres 6 de gener, quan s’acaba el termini per inscriure noves incorporacions. “És una situació molt difícil per a tots, però nosaltres hem de protegir el club”, va dir Jasikevicius.