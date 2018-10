El caràcter de l'Spar Citylift Girona, sense premi (72-62)

L’Spar Citylift Girona no va poder evitar la vuitena Supercopa que el Perfumerías Avenida aconsegueix en les últimes nou temporades (72-62). El conjunt de Salamanca es va fer amb el primer títol d’una temporada que es preveu apassionant. Erika de Souza va ser designada com la millor jugadora de la final.

L’equip entrenat per Eric Surís, que va tenir la baixa de Bea Sánchez, va començar bé i va arribar a tenir una renda de cinc punts (30-35), però un parcial de 19-2 entre el segon i el tercer quart va dificultar les seves opcions d’aixecar el títol (49-37). L’Spar Citylift Girona va estar gairebé cinc minuts sense anotar i les amfitriones, aquesta temporada entrenades per Lino López, van aprofitar-ho per obrir una escletxa de 15 punts en el marcador (54-39).

Lluny de rendir-se, el conjunt gironí va saber treure el caràcter per posar la por al cos a un rival que va celebrar el títol abans d’hora (54-52). Les alternatives tàctiques de Surís van incomodar les salmantines, però la recta final del Perfumerías Avenida va ser molt sòlida i no va permetre la sorpresa visitant.