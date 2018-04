L'Unicaja, la kryptonita del Barça Lassa (80-78)

Quatre partits han jugat aquesta temporada i quatre vegades s'ha imposat l'Unicaja. L'equip de Joan Plaza ha superat el Barça Lassa (80-78). El conjunt blaugrana, que ha recuperat un desavantatge de 17 punts, s'ha quedat a un pas de forçar la pròrroga perquè els àrbitres han anul·lat una cistella de Víctor Claver a 2,8 segons del final per falta en atac. "No he vist l'última jugada, no la puc comentar. La nostra segona part ha sigut excel·lent", ha dit Svetislav Pesic.

Tot i no capturar cap rebot ofensiu en els primers 30 minuts, el Barça Lassa ha tingut opcions de guanyar un partit que es va decidir en els últims segons. Thomas Heurtel (12 punts i 10 assistències) i Ante Tomic (14 punts) han tornat a ser els jugadors culers més destacats.

El Barça Lassa ha començat bé, però quan dominava el marcador per set punts de diferència (9-16) ha encaixat un parcial de 17-0 que ha redibuixat l'escenari. L'Unicaja ha aprofitat l'embranzida per construir una renda de 17 punts (40-23). L'equip blaugrana ha perdut 10 pilotes durant uns primers 20 minuts en què tan sols ha sumat 26 punts (43-26).

El pas pels vestidors ha tingut un efecte transformador per al Barça Lassa, que ha aprofitat el tercer quart per reconnectar-se al partit. L'equip blaugrana, que ha anotat 29 punts en tan sols 10 minuts, ha dominat el joc des de la defensa i ha empatat el marcador (55-55).

Victòria del filial (83-69)

El filial del Barça Lassa, per la seva banda, ha superat el Rio Ourense Termal (83-69). Aleix Font, que ha anotat 5 dels 7 triples que ha intentat, ha acabat amb 19 punts.