Una defensa que val un colideratge

La defensa del Barça és tota una garantia. El treball col·lectiu dels homes entrenats per Svetislav Pesic va desfigurar el joc del Bayern Munic, que no va poder sumar el seu tercer triomf consecutiu (67-77). Sense estabilitat en els percentatges de tir i amb divuit pilotes perdudes, els locals van patir les conseqüències de la intensitat visitant. La victòria de l’equip blaugrana a l’Audi Dome va comportar un triple empat al capdavant de la classificació de l’Eurolliga perquè l’Anadolu Efes va perdre a casa contra el CSKA de Moscou (80-81).

Ádám Hanga va fer un partit majúscul. El polivalent jugador hongarès ha passat de solucionar les baixes de Thomas Heurtel i Kevin Pangos en la direcció a dominar la posició de base amb una autoritat que espanta. Els números obtinguts a Munic (10 punts, 10 assistències i 5 rebots) no acaben d’explicar la influència que va tenir en la victòria d’un conjunt català que, sense tenir una bona nit en el llançament exterior i tot i perdre massa pilotes, es va assegurar la victòria amb autoritat.

El Barça va fer una defensa brillant durant una primera meitat en què el Bayern Munic tan sols va poder anotar 25 punts. L’actitud dels jugadors blaugranes va comportar que el conjunt alemany perdés onze pilotes durant uns primers vint minuts en què els visitants van poder protagonitzar moltes accions de contraatac i obrir una escletxa important en el marcador (25-39). “Hem concedit deu punts després de pilotes perdudes durant la primera meitat i això és molt contra un equip com el Barça”, va reconèixer Dejan Radonjic. El treball de jugadors com Hanga i Cory Higgins, molt actius a l’hora de col·locar les seves mans en defensa, va ser molt sòlid i va dificultar la circulació de pilota del Bayern Munic, que arribava al partit amb una ratxa de dos triomfs a l’Eurolliga.

La segona part va servir perquè el Barça augmentés la renda en el marcador (28-46). La reacció local va arribar a través d’una millora de l’activitat defensiva i de la irrupció de Danilo Barthel i Paul Zipser, dos jugadors prou intel·ligents per escollir gairebé sempre la millor opció per als seus interessos. Tot i ajustar el marcador, l’equip alemany mai va fer la sensació que podia capgirar el resultat. Brandon Davies i Nikola Mirotic van aportar els punts que el conjunt català necessitava per evitar complicacions d’última hora a Munic.

Setmana de tres partits

El Barça, que la setmana que ve espera recuperar Víctor Claver, tancarà demà una exigent setmana de tres partits visitant el Joventut de Badalona al Palau Olímpic.