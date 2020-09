La fe del MoraBanc Andorra no té límits

El MoraBanc Andorra sempre es pren molt seriosament la Lliga Nacional Catalana, competició que disputa al màxim de les seves possibilitats. L’equip entrenat per Ibon Navarro va superar ahir el Barça i es va proclamar campió per segona vegada en les últimes tres temporades (84-85). Tot i tenir les baixes de David Jelínek i Oriol Paulí, el conjunt del Principat va fer una bona final al Palau Blaugrana, on va exhibir un ritme elevat i una gran defensa. Dos tirs lliures de Tyson Pérez a 7,7 segons del final van certificar la victòria, ja que, en l’última possessió culer, Thomas Heurtel va fallar un triple sobre la botzina. La bona actuació de Nikola Mirotic (28 punts) no va tenir recompensa.

Els baixos percentatges de tir van ser una llosa per al Barça durant la primera meitat, en què l’equip blaugrana va utilitzar els tirs lliures, els rebots ofensius i l’aportació de Nikola Mirotic per no quedar-se enrere en el marcador contra un rival amb molta gana. El conjunt andorrà va ser capaç de sumar punts tant en accions de transició com en atacs estàtics (40-37).

El Barça va controlar millor la segona part i va creure tenir guanyada la final quan va aconseguir una renda de set punts (65-58). El rival estava cansat i el pas dels minuts afavoriria l’equip blaugrana, deia la teoria. La realitat va ser una altra i la valentia i l’encert de Jeremy Senglin van impulsar les opcions del MoraBanc Andorra, que va empatar el partit amb un triple de Clevin Hannah (80-80).

Nick Calathes, que juga amb una gran tranquil·litat els moments decisius, i Álex Abrines van avançar el Barça dues vegades en l’últim minut, però la fe del MoraBanc Andorra va aconseguir capgirar el marcador amb dos tirs lliures de Pérez a 7,7 segons del final. Tot i disputar la final amb només deu jugadors, el conjunt andorrà va arribar fresc al tram final, on sempre va prendre bones decisions.

El partit va servir per homenatjar l’àrbitre José Antonio Martín Bertrán, que ahir a la nit va xiular la seva última final de la Lliga Nacional Catalana.

La Supercopa Endesa, següent repte

Un cop disputada la Lliga Catalana, el següent repte del Barça serà la Supercopa Endesa, una competició que es disputarà aquest cap de setmana a Tenerife. L’equip blaugrana jugarà dissabte (18.30 h) la primera semifinal contra el TD Systems Baskonia, vigent campió de la Lliga Endesa. L’Iberostar Tenerife i el Reial Madrid seran els protagonistes de la segona semifinal (21.30h). La final està programada per a diumenge (18.30 h).

La disputa de la Supercopa deixarà pas a l’inici de la Lliga Endesa, que es posarà en marxa el cap de setmana dels dies 19 i 20 de setembre. El Joventut, el MoraBanc Andorra i el Barça, que reben l’Unicaja, l’UCAM Múrcia i el San Pablo Burgos, debuten a casa, mentre que el Baxi Manresa s’estrenarà a la pista del Movistar Estudiantes.

El Joventut, tercer classificat

La tarda d’ahir va començar amb el partit per al tercer i el quart lloc. Un intens Joventut de Badalona va superar el Baxi Manresa (79-93). La victòria verd-i-negra va servir per confirmar la ràpida adaptació d’Ante Tomic i Pau Ribas i per reclamar atenció sobre la progressió del jove Arturs Zagars. El base, que va anotar 16 punts, va oferir un rendiment molt fiable en la direcció de joc.

Liderat per Zagars i Xabi López-Arostegui, el Joventut va anotar 32 punts durant el primer quart, en què va marcar les pautes del partit. Els problemes en el tir exterior van ser una llosa per al Baxi Manresa, que va arribar a perdre per 16 punts de diferència durant el segon quart (29-45). “Hem començat el partit amb una marxa menys que ells”, va reconèixer Guillem Jou. L’equip verd-i-negre no va mantenir la mateixa regularitat durant la segona meitat, però el conjunt del Bages no va ser capaç de completar la remuntada i capgirar el marcador.