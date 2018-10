Els herois habituals treuen les castanyes del foc

El Baxi Manresa ha tornat a la Lliga Endesa per quedar-se durant molts anys. El club ha construït una bona plantilla, ha convençut un gran entrenador i la comunicació amb l’afició torna a fer perillós el Nou Congost, que ahir va posar les coses molts difícils al Barça Lassa (78-88). El conjunt local va treure l’orgull per recuperar un desavantatge de 17 punts en contra (16-35) i sobreposar-se a un inici amb 13 triples consecutius fallats per arribar als últims deu minuts amb el marcador ajustat (59-60). La solvència del rival culer en el període decisiu va evitar la sorpresa.

Svetislav Pesic va recuperar Kevin Seraphin, que no jugava un partit des del 2 de gener, però van ser els jugadors habituals de la temporada passada (Thomas Heurtel, Pierre Oriola i Ante Tomic) els que li van treure les castanyes del foc contra un rival molt incòmode que, tot i tenir la baixa de Justin Doellman, mai va deixar de lluitar. “Quan hem controlat el tir exterior i el rebot, hem controlat el joc”, va opinar el tècnic serbi. “En l’últim quart el Barça ha tret el seu talent”, va explicar Joan Peñarroya.

540x306 Homenatge del Bàsquet Manresa a Joan Carles Navarro / EFE Homenatge del Bàsquet Manresa a Joan Carles Navarro / EFE

El Bàsquet Manresa va homenatjar Joan Carles Navarro amb un emotiu acte abans del partit. “T’hem patit molt”, va admetre l’speaker local mentre Josep Sáez, president del club del Bages, li feia lliurament d’un record i el públic cridava el seu nom.

La Penya s’estrena a casa

Després que el seu primer partit a la pista del Cafés Candelas Breogán fos ajornat, el Divina Seguros Joventut estrenarà aquest divendres (20.45 hores, Movistar Deportes) la Lliga Endesa 2018-19 rebent el MoraBanc Andorra a Badalona. “Hem de continuar el repte que ens vam plantejar l’any passat: practicar un bon bàsquet que transmeti els gens de la Penya, és a dir, competitivitat amb gent jove amb talent. Esperem ser a casa un equip molt complicat de guanyar”, diu Carles Duran. L’entrenador de l’equip verd-i-negre confia en el paper que pugui jugar el Palau Olímpic. “L’afició va ser vital per a nosaltres l’any passat. Tenim moltes ganes de retrobar-nos amb ells, de jugar a Badalona i de donar moltes alegries al pavelló durant aquesta temporada”, opina el tècnic, que encara no podrà comptar amb Luke Harangody