Un base islandès i un aler-pivot nord-americà reforcen el Barça B de bàsquet

Kári Jónsson i Tyler Rawson s'han convertit des d'aquest divendres en nous jugadors del Barça Lassa B. Han signat per una temporada i començaran la pretemporada a les ordres de Diego Ocampo el pròxim 6 d’agost.

Jónsson és un base d’1,92 que ha disputat l’última temporada al Haukar del seu país, on ha estat un dels jugadors més destacats amb 19,8 punts i 5 assistències per partit. Complirà 21 anys a finals d'agost i ja ha debutat amb la selecció nacional en els partits de classificació per al Mundial 2019.

Tyler Rawson té 22 anys, prové de la Universitat de Utah, fa 2’08 i juga com a aler-pivot. A la seva Universitat ha tingut una mitjana de 10’9 punts, 6,8 rebots i 3,7 assistències per partit. Aquesta serà la seva primera experiència professional.