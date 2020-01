Obsessionat des que va arribar a la NBA per igualar els rècords i els títols de Michael Jordan, Kobe Bryant va utilitzar l’exestrella dels Chicago Bulls com a motivació per millorar el seu joc. El jugador es va quedar a un anell de campió dels seus registres col·lectius, però el va superar en algunes xifres individuals, com la de punts totals anotats. “Tot i que ell ho nega, Kobe Bryant ha dedicat molt de temps a imitar el joc i els moviments de Michael Jordan”, explica Antoni Daimiel, comentarista de Canal+. “Kobe Bryant estava entestat a superar Michael Jordan. La seva obsessió amb ell cridava molt l’atenció. No només dominava bona part de les jugades de Jordan, sinó que havia copiat molts dels seus gestos”, confirma Phil Jackson a Once anillos, la seva autobiografia.

Les noves generacions de jugadors de bàsquet intentaran utilitzar l’exemple de Bryant com a inspiració. “Et prometo que continuaré amb el teu llegat”, assegura LeBron James, que va utilitzar les xarxes socials per escriure un emotiu missatge de comiat. El jugador dels Lakers, que era amic personal de Bryant, no amaga que està desolat. “Estic aquí assegut, intentant escriure alguna cosa per a aquesta publicació i cada vegada que ho intento torno a plorar només de pensar en tu, en la meva neboda Gigi i en aquesta amistat i germanor que teníem. Literalment acabava de sentir la teva veu diumenge al matí abans de tornar a Los Angeles des de Philadelphia. Ni en milions d’anys hauria pogut imaginar que aquesta seria la nostra última conversa. Quina merda! Estic amb el cor trencat i destrossat, company! Tio, t’estimo. El meu cor està amb la Vanessa i les criatures”, diu. La conversa va ser una felicitació a James, que acabava d’avançar Bryant com a tercer màxim anotador de la història de la NBA. Tan sols Karl Malone (36.928) i Kareem Abdul-Jabbar (38.387) superen els seus registres. “Signifiques molt per a nosaltres aquí, especialment per a la família laker i tinc la responsabilitat de tirar endavant després d’això. Sisplau, dona’m força des del paradís i cuida’m. Hi ha tantes coses que m’agradaria dir, però no puc fer-ho ara mateix perquè no ho assimilo. A reveure, company!”.

651x366 Novak Djokovic plorant / AFP Novak Djokovic plorant / AFP

Bryant utilitzava l’esport, no només el bàsquet, per inspirar-se. Alguns dels seus miralls preferits provenien de la natació i l’atletisme, on hi havia Usain Bolt, que tot i competir amb molta pressió no acostumava a fallar mai. “M’agrada veure els esportistes d’altres disciplines que són capaços de fer grans coses, com Usain Bolt. Els Jocs Olímpics tenen un magnetisme especial per als espectadors, però també per a nosaltres”, va dir en una entrevista a l’ARA. La Mamba mentality saltarà ara a altres disciplines. Novak Djokovic no es va poder aguantar les llàgrimes en recordar la mort del mític jugador dels Lakers. “No sé què es pot dir. Em va agafar per sorpresa. És un dels grans esportistes de tots els temps. Ha sigut un motiu d’inspiració per a mi i per a molta gent d’arreu del món. He tingut la gran fortuna de tenir una relació personal amb ell els últims deu anys. Quan necessitava un consell, el seu suport, sempre l’he tingut. Era el meu mentor, el meu amic. M’ha trencat el cor. Penso molt en ell i en la seva filla”, va confessar després de superar Milos Raonic als quarts de final de l’Open d’Austràlia de tennis.

La mort de Bryant serà especialment recordada pels seus compatriotes nord-americans. Richard Sherman, jugador dels San Francisco 49ers, va reconèixer que estava afectat. “Estava enfonsat i després vaig pensar en el que ell em diria. Em diria que deixés de ser un nen, que m’aixequés i jugués, que ho fes en honor seu i guanyés la Superbowl per a ell. I això és el que estem intentant fer. Sortirem i intentarem dominar el joc, tal com ell volia. La mentalitat de la Mamba segueix viva”, assegura el jugador, que coneixia personalment l’escorta. “Va ser un mentor. Va significar molt per a aquest món. Va tenir un impacte positiu”, va resumir.